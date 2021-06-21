Delta變種蔓延 威脅歐美抗疫 比利時禁英國非歐盟旅客入境 拜登警告「致命威脅」

雖然美國新增新冠病例回落至去年3月水平，歐盟近兩個月的新增個案和死亡人數亦降至起碼秋季以來新低，惟Delta這種新冠變種病毒株不僅迫使英格蘭押後一個月解除最後階段控疫措施，且成了多國的抗疫陰霾。

英新增病例增至一個月前3倍

英國新增病例增至一個月前的3倍，其中感染Delta的個案迄6月16日累計有近7.6萬宗，較一星期前增幅達79.5%。俄羅斯首都莫斯科因Delta病毒株，新增病例在兩周間躍增了兩倍，上周五起連續兩天破9000宗，是疫情以來新高。而由6月14日起計的一周，美國錄得2853宗Delta病例，德國有747宗，西班牙與丹麥各為277宗和97宗。《金融時報》的GISAID數據分析更顯示，Delta在英國、葡萄牙、俄羅斯分別佔據新增病例的98%、96%、99%病例；在美國達31%，意大利為26%，比利時、德國、法國，依次是16%、15%、6.9%。

Delta佔美病例一成 料成主要毒株

美國疾病控制及預防中心（CDC）表示，Delta現在佔美國病例的10%，預計將成為主要毒株。德國巴伐利亞州長澤德上周六也在公開活動警告，Delta可能在三四個星期後成為德國的主要傳播病毒株。

法國衛生部長韋朗上周二表示，該國新冠病毒樣本分析顯示2%至4%屬Delta，說：「你或許講這依然很少，但跟英國數周前的情况相似。」一些科學家擔心，Delta變種可能已經傳播得更廣遠，只是歐陸等地因為識別變種病毒的基因排序工夫成本高、耗時長，做得較少而未被發現。

歐洲等地專家俱在觀察英國的傳播形勢和研究對策。Delta去年10月在印度首次發現，英國於2月22日錄得歐洲首宗確診，並約於4月中旬開始增加。這顯示該變種是在英國寒冷天氣傳入，在放寬限制後擴散。聖安德魯斯大學傳染病專家切維克說可預見其他國家出現類似傳播軌迹，「在疫苗接種率低的國家更令人擔憂」。

英國公共衛生部（PHE）數據反映Delta傳染性強，所造成的住院風險亦似乎高於Alpha（先在英國發現的B1.1.7）變種病毒株2.2倍。惟注射第一劑新冠疫苗對Delta的效力雖普遍弱於對其他病毒株，不過打齊兩針後，免除有病徵感染的比率便由33%提高到81%。

美國總統拜登上周五說Delta具有「致命威脅」，敦促美國人接種疫苗。法國里昂的病毒學家利納說：「倘若我們繼續以良好步伐推行疫苗接種，同時採取一些非藥物的防禦措施，例如室內戴口罩，我們夏季仍能遏制病毒傳播。這種病毒株將取代其他的變種株……但這不代表它將掀起新一場疫症大流行。」

（金融時報/BBC/彭博社/法新社）

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