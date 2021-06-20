利比里亞戰犯首定罪囚20年

瑞士民事法庭審訊 涉強姦食人

46歲被告科西亞（Alieu Kosiah）在1989至1996年利比里亞內戰期間，是對抗獨裁總統泰勒（Charles Taylor）的「利比里亞民主聯合解放運動」（ULIMO）一名指揮官。當年內戰造成約25萬人死亡，成千上萬人流離失所。科西亞其後逃到歐洲成為瑞士永久居民。瑞士2011年基於「普遍管轄權」（universal jurisdiction）原則，立法批准可對世界各地發生的戰爭罪提出起訴，科西亞於2014年11月被捕，2020年12月成為瑞士民事法庭首宗戰爭罪行審訊的被告，亦為第一個被控戰爭罪的利比里亞人。

科西亞被控25項罪名，包括曾吃一名男子的心臟切片。他否認所有控罪，並辯稱當年以童兵身分捲入衝突。瑞士南部貝林佐納市（Bellinzona）的法院前日裁決科西亞21項罪名皆成立，判囚20年及賠償7名原告，還下令驅逐他出境15年，但沒有說明何時驅逐。

在利比里亞首都蒙羅維亞，一批推動追究內戰戰爭罪行的社運人士歡迎裁決。其中之一的薩耶赫（Dan Sayeh）說：「這將對世界各地其他戰爭罪犯起到震懾作用。」另一社運人士奈特（Jefferson Knight）希望此判決能促使利比里亞設立檢控內戰戰爭罪的部門。在科西亞判決前，利比里亞沒有涉及內戰的人被定罪。當年的獨裁總統泰勒只因涉鄰國塞拉里昂的戰爭罪，2012年被定罪，正在英國服刑。

（法新社/路透社/BBC）