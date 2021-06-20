新冠康復者腦部灰質大減

英國生物樣本庫（UK Biobank）的研究員在新冠疫情大流行前已對4萬人做腦掃描，今年邀請了當中782人再接受腦掃描，其中394人曾感染新冠病毒，388人則從未染疫。這些康復者中，大部分都是無症狀或輕至中度症狀患者，僅15人曾入院。研究人員發現，康復者腦內與嗅覺及味覺相關區域的灰質「顯著」流失，受影響的腦區包括左海馬旁回（left parahippocampal gyrus）、左眶額皮質（left orbitofrontal cortex）及左島葉（left insula）。研究人員指出，部分受影響腦區也涉及喚起情緒反應的經驗記憶。在沒染疫的組別中，沒有看到這些變化。

FDA前局長：部分腦組織流失 或無法恢復

研究人員表示，需要更多研究以確定新冠康復者長遠是否有難以記起一些情緒誘發的事件，研究員亦暫不知道灰質的減少是病毒擴散到大腦所致，還是受該病的其他影響導致。失去味覺和嗅覺是新冠患者主要病徵之一，研究顯示，有關症狀可持續長達5個月。美國食品及藥物管理局（FDA）前局長戈特利布（Scott Gottlieb）認為，英國這項研究顯示新冠病毒會導致部分腦組織長期流失，這些組織可能永遠無法恢復。

（路透社/WedMD）

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