以疫苗早到期 巴人煞停換針協議 難趕及接種 網民轟以色列「以舊換新」假慈悲

由班納特出任總理的以色列新政府前日宣布，同意向巴人自治政府送出約100萬至140萬劑「接近到期」的BioNTech疫苗，換取對方料於9月至10月到手的同款疫苗。巴人自治政府當時稱批准協議，以便加快西岸與加沙的接種程序，但巴人網民隨即在社交平台狠批自治政府，指罵他們答應要一批低於標準、甚至可能無效的疫苗，又有人批評以色列以舊換新只是假扮樂善好施。

巴方衛生部長：以國稱7、8月才到期

巴人自治政府衛生部長蓋拉（Mai al-Kaila）上周五當日表示，部門檢查當晚收到的首批9萬劑BioNTech-輝瑞疫苗（下稱BioNTech疫苗）時發現是本月內到期，而非以方所說的7月或8月，時間不足以供當局為巴人接種。政府發言人表明巴勒斯坦不接受「快將到期」的疫苗，已把它們退還以色列。

對於協議惹巴人抨擊，蓋拉強調，協議是跟輝瑞而非以色列所締結，在以、巴和輝瑞三方磋商中，輝瑞建議以轉讓方式加快付運巴方訂單，以色列則要求疫苗不能轉移到哈馬斯控制的加沙，也不得以「巴勒斯坦國」名義簽訂。

以方官員：不知他們要什麼 疫苗好好的

以方未有公開回應，但有匿名衛生部官員向軍方電台說：「我們不知道他們要什麼，疫苗好好的。」希伯來語傳媒Ynet報道，該批疫苗可使用至6月底及7月，以色列為免浪費而先送出這批，其餘的有效期較遲，可用上幾個月。

以色列是全球新冠疫苗接種進度最佳的國家之一，但連月來被批評未幫助其佔領土地的巴人接種。巴勒斯坦目前只從中國、俄羅斯、阿聯酋和「COVID-19疫苗全球獲取機制」（COVAX）取得疫苗。

（路透社/法新社/以色列時報）

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