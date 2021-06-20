聯國大會籲成員國「阻軍火流入緬甸」

遭撤職緬使：沒明確禁運武器

決議案呼籲緬甸軍政府承認去年11月的大選結果，即時停止針對和平示威者的暴行，結束對互聯網及社交平台的限制，呼籲釋放所有因政治被拘留人士。大會也呼籲緬甸迅速履行東盟4月峰會達成的5點共識，包括與反對派展開對話。不過，原稿有較強烈字眼呼籲禁售軍火予緬甸，但有9個東南亞國家要求刪除那些字眼，於是妥協版本成了「呼籲所有成員國阻止軍火流入緬甸」。

聯合國秘書長古特雷斯說：「我們不能活在一個以軍事政變為常態的世界，這是絕對不能接受的。」2月公然反對軍政府的緬甸駐聯合國大使覺莫吞（Kyaw Moe Tun），縱已被軍政府撤職，但獲聯合國承認為「合法使節」並投下贊成票。他對花了3個月才獲大會採納決議案，卻又沒有明確禁運武器，表示遺憾。

決議案僅白俄反對 中俄棄權

此決議案雖然沒有約束力，但具有政治意義，它通過投票迫使成員國表態，結果獲119個國家贊成，僅得白俄羅斯反對。另有36國棄權，包括緬甸軍方兩大軍火供應國中國、俄羅斯，東盟成員文萊、柬埔寨、老撾和泰國，以及近年發生過軍事政變的馬里等，棄權理由包括事件屬緬甸內政，或指決議沒有兼顧解決羅興亞人問題。

（法新社/路透社/今日緬甸）