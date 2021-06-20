美撤中東反導彈系統 分析：集中軍力應對中俄

報道引述官員稱，國防部正從伊拉克、科威特、約旦和沙特阿拉伯撤走約8個愛國者導彈連，以及從沙特撤走薩德反導彈系統，而部署到中東地區的戰機中隊也會減少。報道稱，防長奧斯汀已於本月2日致電沙特王儲穆罕默德告知有關調整，然後開始撤走軍備行動。一個愛國者導彈連涉及數百名官兵和技術人員。

軍備部署他國 伊拉克敘利亞仍有駐軍

國防部發言人表示，部分軍備會重新部署到其他國家，部分會運回國維修，但她未有說明部署到何處。報道指出，即使這批愛國者導彈系統被運回美國保養，也能減少操作人手，令美軍更有餘裕應對其他地區。

2019年9月沙特石油設施遭伊朗無人機攻擊後，美軍開始運送愛國者導彈連及薩德系統到沙特。2020年1月美軍暗殺伊朗革命衛隊「聖城旅」​指揮官蘇萊曼尼後，伊朗隨即空襲伊拉克有美軍進駐的基地報復，美國於是也將愛國者導彈系統部署到伊拉克。

不過，隨着拜登上台，美國的戰略重心開始從中東移走，包括美軍於9月11日前從阿富汗完全撤軍，被指是拜登政府希望集中軍力應對中俄挑戰。國防部官員認為，現時與伊朗開戰的風險降低，且沙特等中東盟友也加強自身防禦能力，能攔截大部分導彈攻擊。國防部官員強調，撤走的只是美國部署在中東的部分軍事資源，強調美國在伊拉克和敘利亞仍有部隊，在海灣伙伴國家仍有軍事基地。

（華爾街日報/法新社）