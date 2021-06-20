與萊西關係密切 革命衛隊「外交角色」受關注

最高領袖「親兵」享政經特權

革命衛隊是已故最高領袖霍梅尼在兩伊戰爭時期成立以捍衛神權統治體制的「親兵」，但在哈梅內伊任內角色遠超原先定位。哈梅內伊以中級教士的身分接任最高領袖，初期權力基礎不穩，除了依賴拉夫桑賈尼等權貴家族支持，還要借助革命衛隊的軍權力撐。過去約30年來，哈梅內伊與革命衛隊形成許多伊朗觀察家所指的「共生（symbiotic）關係」，即前者予以政治和經濟特權，換取後者全面擁護決策，甚至執行打壓異見等任務。蘇萊曼尼生前被視為哈梅內伊的頭號親信，革命衛隊轄下巴斯基民兵據報更是由哈梅內伊之子穆吉塔巴統領。

革命衛隊的政治特權可體現於多位軍官出任政治高職，例如前總統艾哈邁迪內賈德和國會議長卡利巴夫等；負責建立境外民兵網絡的聖城旅對外交更極具影響力，外長扎里夫在4月外泄的訪問錄音中就曾承認，蘇萊曼尼總會在自己往談判前過來下達指示。經濟特權方面，革命衛隊涉及各行各業——魯哈尼任內推動經濟改革，正是尋求削弱革命衛隊的經濟網絡，故招至巨大反彈。

對哈梅內伊和革命衛隊而言，蘇萊曼尼之死是巨大損失，但這不代表革命衛隊失去地位，跟其關係密切的萊西上位便是例證，只是伊朗政局尚有許多撲朔迷離之處。萊西如今被視為下任最高領袖的大熱門，但部分專家對哈梅內伊的盤算仍有其他揣測，例如其子穆吉塔巴的未來角色，以及會否改行議會制，甚至以教士委員會取代最高領袖一職等。這些變數會如何影響伊朗內部權力互動，以至革命衛隊在外交政策上的角色，尚待觀察。

明報記者