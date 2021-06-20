伊朗保守派司法總監當選總統 投票率48.8%新低 萊西對美強硬核協恐更難

多人被DQ 網民嘲「安排給傳媒的選舉」

伊朗內政部昨日確認萊西獲得近62%選票，其餘3名候選人和現任總統魯哈尼都恭賀他當選。有選民稱支持萊西反貪往績，但亦有市民嘲諷無論投票與否「都已有人當選」，直言這是「安排給傳媒的選舉」。憲法監護委員會今屆篩選剩7人角逐，到投票日前再有3人退選。在對政治限制感到不滿的異見人士和改革派選前號召杯葛下，今年投票率只有48.8%，遠低於2017年的73%，有逾370萬張票作廢，數字還多於排行第二的前革命衛隊總司令雷扎伊。

保守派重攬政治權力 哈梅內伊：國家大勝

萊西被視為未來繼承哈梅內伊最高領袖位置的人選，外界相信萊西可跟他有更緊密的合作。哈梅內伊昨日強調伊朗是今次最大贏家，因伊朗「在受僱於敵人的傳媒之政治宣傳面前再次崛起」。萊西則稱會盡全力「讓現時人民心中對未來存有的希望進一步增加」，盼加強民眾對政府信任。

萊西當選意味強硬保守派重新掌控全部政治權力，新政府預料會在內政和外交事務上更趨強硬，但未必影響伊朗重返核談判的方向。儘管伊朗總統在決策過程有重大影響力，但國安和外交等事務的最終決定權仍在最高領袖手上，當年亦是哈梅內伊支持魯哈尼政府達成2015年核協議，而萊西本人也表態不反對核協議。華府希望恢復嚴格監控伊朗的鈾庫存，伊朗則盼換取美國解除制裁，以改善經濟，尤其特朗普政府恢復制裁後，伊朗經濟受重創，改善經濟成萊西上台後首要任務。

分析：美伊同盼談判速戰速決

惟萊西的強硬立場可能影響談判基調，尤其是如果他挑選諸如最高國家安全委員會前秘書賈利利等強硬派人士出任外長。美國目前借助歐盟已跟伊朗進行6輪間接談判，但能否達成協議仍是未知之數。

美國新聞網站Axios引述華府官員指出，拜登政府盼在萊西就職前與伊朗達成協議，一旦談判拖到8月初將令人擔憂，但比起保守派政府掌權，更大問題在於談判持續愈久且沒有突破，成功的機會愈微。該官員指伊朗有認真參與談判，或可於數周內達成協議，但美伊都不希望談判拖延數月之久。但也有分析認為德黑蘭也想盡快完成談判，華盛頓智庫中東研究所伊朗項目主任瓦坦卡（Alex Vatanka）在《外交政策》撰文，提出哈梅內伊原本甚至可能想在大選前達成協議，以保護將上任的萊西，一旦協議有任何差錯也可歸咎魯哈尼，而如果協議較2015年的版本理想，新政府就可收割政治和經濟得益。

另外，萊西前年出任司法總監後，美國以他有份參與1988年政治犯大處決為由宣布制裁，他將成為首名遭美國政府制裁的伊朗在任總統。國際特赦組織昨日亦表示，萊西犯下反人類罪並且不斷加劇打壓人權，理應受查。

（法新社/Axios/外交政策/路透社/中央社）