越南推社交平台守則 禁影響國家利益帖文

「鼓勵」唱好國家 指引適用網企

路透社引述越南信息部周四的一項決策指，當局鼓勵社交網站用戶推廣越南風景、人文和文化美好的一面，並發布好人好事的內容。此外，指引鼓勵網民以真實身分開設社交平台帳戶，並分享來自官方的資訊，以及避免發布違法、包含不雅用語的內容，或宣傳非法的服務。指引適用於政府機構、社交網站企業和所有越南用戶，但報道指未知有關決策有多大法律約束力及會如何執行。

社交平台為越南政府控制輿論的目標之一，路透社去年11月時曾報道，當局曾威脅社交網站巨擘facebook，稱若不審查更多平台上的越南政治內容就會封鎖fb。越南是fb主要市場之一，當地用戶約有6000萬，路透社當日的報道指，fb在當地的收入近10億美元（約78億港元）。

近年加強打壓異見人士

越南執政共產黨被指不容異見，除了嚴格控制傳媒外，近年亦加強打壓異見人士和社運人士，部分人因為在fb和Google旗下短片網站YouTube所發布的內容，被重判入獄。55歲社運人士巫進志（Vu Tien Chi）因在網上分享及發布被指誹謗越共及政府領導人的文章，今年3月被判囚10年；傳媒指他2018年起在fb及YouTube個人帳戶分享338篇文章及181段影片，對國家及政府政策提出質疑；當天另有3人被判同樣的罪名成立，入獄5至9年。

越南網民雖然面對言論自由受限，亦尋求突破打壓，例如今年1月官方在越南共產黨第十三次全國代表大會舉行前，禁止民眾對領導層人選作猜測，網民就改為發布假天氣報道和足球賽事比數繼續討論相關議題。

（路透社/獨立報/法新社）