獲譽「非洲甘地」 贊比亞開國總統病逝

卡翁達終年97 全國哀悼21天

卡翁達（Kenneth Kaunda，圖）患上肺炎，周一（14日）被送往首都盧薩卡（Lusaka）一間軍方醫院接受治療，周四下午不治。其助手表示，卡翁達並非患上新冠肺炎。卡翁達兒子周四在父親的facebook宣布父親死訊，寫道：「很傷心地告訴大家，我們失去了卡翁達，讓我們為他禱告。」現任總統倫古（Edgar Lungu）也有致哀，形容卡翁達「是真正的非洲標誌人物」。

推動區內多國獨立 主張非暴力

卡翁達生於1924年，被譽為贊比亞「國父」。1950年代，他在反抗英國殖民統治運動中擔當重要角色，成功令贊比亞於1964年獨立，並成為該國第一任總統。卡翁達執政長達27年，其治下的贊比亞實行一黨專政，直到1991年推行多黨制選舉，其領導的聯合民族獨立黨（UNIP）落敗，他亦卸下總統職務交權。卡翁達在任時，曾支持區內其他國家爭取獨立或非裔平權運動，包括南非的「非洲人國民大會」（African National Congress，ANC），並憑着1960年代主張以非暴力的直接行動來爭取獨立，贏得「非洲甘地」稱譽。ANC表示，卡翁達的逝去，對南非以至整個非洲也是哀傷時刻。

（BBC/法新社）