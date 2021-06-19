島國憂慮中資風險 太平洋電纜項目流標

中資競標價低 原具優勢

華海通信前身是華為海洋網絡有限公司，去年由亨通光電收購後改為現名。今次的「東密克羅尼西亞電纜」項目價值7260萬美元（約5.6億港元），華海通信的競標價較對手日本電氣（NEC）和諾基亞旗下的阿爾卡特海底網絡系統公司（ASN）低逾20%。

項目駁關島 美函島國表憂慮

不過，路透社引述兩名消息人士透露，島國內部對華海通信的投標提出安全疑慮，令項目陷入僵局。項目會連接名為「HANTRU-1」的海底電纜，該電纜主要由美國政府使用，且連接擁有大量美國軍事設施的關島，令人憂慮對美國的國家安全威脅。消息人士稱，以開發機構監管的競標條款來看，華海通信具得標優勢，令擔心中資參與的人希望尋找權宜之計結束招標，「鑑於沒可行的方法將華為剔出競標者，所以3份投標都被視為不合規」。

世銀回應稱，由於不符招標文件的規定，這個程序已在沒人得標下結束，正與相關政府合作制定下一步計劃。中國外交部發言人則表示，各方應提供無差別待遇的營商環境，讓包括中國在內的各國企業都能參與其中，又強調中國企業在網絡安全方面紀錄良好。

路透社去年底報道，華府去年7月曾向密克羅尼西亞聯邦發外交文件，提出對項目的戰略憂慮，後者與美國簽有軍事協議《自由聯合協定》（COFA）。文件稱中國企業需與北京的情報及安全部門合作，因而構成安全威脅。中國曾多次否認有關說法。台灣邦交國瑙魯較早前曾就華海通信的參與向密克羅尼西亞聯邦和開發機構發出警告。

（路透社）