認糧食供應「日益緊張」 朝鮮內外交困

朝中社報道，金正恩周二（15日）在今屆三中全會上，承認去年颱風損害農作物收成，農業部未能完成糧食生產計劃，國內糧食供應情况「日益緊張」。到周四，大會通過「全民集中力量搞好今年農業生產、無條件完成糧食生產計劃」決議，亦聚焦改善民生、以公費為全國兒童提供奶製品等營養食品政策等。

風災挫農收 封關防疫礙貿易

韓國政府資助的智庫「韓國開發研究所」上月發表的一份報告稱，朝鮮一年約需575萬噸糧食，但今年可能欠達135萬噸。美國農業部早前一份報告稱，由於糧食不足，朝鮮人每日攝取的熱量不足445卡路里，遠少於聯合國建議的2100卡路里。而朝鮮兩年前已經歷一場數十年一遇的旱災，去年初起為防範新冠病毒傳播封關，窒礙中朝貿易乃至走私活動，令制裁下的經濟加劇萎縮，物資更短缺。

美國麻省理工政治系副教授、專長核事務的專家納蘭（Vipin Narang）說，鑑於有關朝鮮糧食和新冠疫情的報道，大家推測金正恩樂於避免美朝對抗。韓國世宗研究所朝鮮研究中心主任鄭成長說：「考慮到朝鮮的艱難防疫情况與糧食危機等，美國倘能積極研究向朝鮮提供新冠疫苗、人道糧食與育兒乳製品等，將對恢復美朝談判具積極作用。」

（朝中社/Newsis/路透社/華爾街日報）