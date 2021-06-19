首回應拜登 金正恩：對話對抗兩手準備 「營造有利外在環境」 學者料放軟口風盼撤制裁

朝中社昨報道，金正恩周四在第八屆三中全會第三日會議上，概述及評價近期國際政治形勢變化與朝鮮對外環境，其間「詳細分析」美國新政府對朝鮮的政策動向時說：「倘要守護我國尊嚴與自主發展利益，有可靠保證的和平環境與國家安全，需要做好對話和對抗準備，特別是萬無一失地做好對抗準備。」他還表示，朝鮮要提高戰略地位，主動營造有利的外在環境，密切關注及靈活應對局勢，穩定控制朝鮮半島形勢。

發言同日 美宣布對朝特使訪韓日

這是金正恩首次回應拜登的對朝政策。專家認為金正恩這次發言放軟立場，是趁美國國務院朝鮮事務特別代表金星容（Sung Kim，又譯金成）首次訪問韓日之際，釋出開啟朝美對話的信號。金正恩發言當日早上，美國國務院和韓國外交部宣布金星容周六（19日）出發，下周一（21日）將與韓日官員會談。

韓國世宗研究所朝鮮研究中心主任鄭成長稱，金正恩今次隻字不提美國對朝的敵對政策，相信因為拜登在5月韓美峰會上對朝立場放軟。他說：「看來是，拜登政府上台後，進行了對朝政策檢討，決定以軟柔而務實的接觸處理與朝鮮的協商，朝鮮於是也重新檢討了對美政策，跟着選擇放軟身段的實用主義接觸。」拜登在該峰會上曾表示，在「適當條件下」願與金正恩會面，採取務實步驟以緩和緊張局勢，同時強調金須承諾無核化。

金正恩在1月勞動黨大會上直指美國是「大敵」、朝鮮發展的「最大障礙」。拜登上任後，朝鮮的挑釁動作雖未如奧巴馬或特朗普上任之初舉行核試或發射長程導彈，但3月曾試射兩枚短程彈道導彈。美國國家情報總監辦公室（ODNI）4月報告稱，朝鮮可能今年內恢復核試和洲際彈道導彈試射等。白宮4月底談及拜登政府對朝政策，表示將採取「對症下藥的、實際的做法」，即一邊務實低調，一邊保持開放，通過外交方式，說服朝鮮放棄核子和導彈計劃。

分析：或肯逐步削核換撤制裁

鄭成長表示，考慮到金正恩在金星容即將訪韓前有此言論，金星容稍後會發出什麼對朝信息，將決定美朝會否重啟會談。他推測朝鮮如今或許接受「逐步削減核武和凍結核計劃換取撤銷制裁」。慶南大學遠東問題研究所教授林乙出分析，金正恩原對拜登政府提出的對話提議毫無反應，今次公開釋出信息，政治姿態是轉變了。北韓學院大學教授梁茂進亦表示，金正恩發言的核心是「對話」。

韓國梨花大學北韓學副教授朴元坤稱，朝鮮不會無條件對話，外界可關注美韓如何處理8月的例行聯合軍演等。統一研究院北韓研究室長洪珉認為，金正恩是把推動對話抑或對抗的球「打到美方場區」，等對方回應。

（法新社/路透社/newsis/韓聯社）