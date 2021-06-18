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金正恩承認糧食緊張

【明報專訊】朝鮮官方媒體周三報道，領導人金正恩（右）在勞動黨中央委員會全體會議上表示，今年經濟雖有所改善，但他承認由於去年颱風造成的災害，導致「現在人民的糧食情况緊張」。

（法新社）

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