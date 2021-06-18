美澳企業斷網 影響銀行航空

網站出現故障的包括澳洲聯邦銀行、西太平洋銀行及澳新銀行等，受影響金融機構指客戶不能進入網站或流動應用程式。西太平洋銀行和ME Bank指其應用程式和網上銀行產品出現問題，澳洲儲備銀行宣布因技術故障，需要取消昨日的政府債券買賣計劃。維珍澳洲航空亦在Twitter貼文指出現系統中斷。及至昨日下午大多受影響的網站都陸續恢復運作。

維珍達美等遭殃 澳央行延債券買賣

故障追蹤網站Downdetector稱美國航空、達美航空、聯合航空和西南航空網站亦發生故障，但不久後似乎恢復正常。路透社引述澳洲其中一間受影響銀行高層表示，事件與主機及伺服器供應商發生問題有關，伺服器需要改變路徑以解決問題。

維珍澳洲航空表示他們是多間受到Akamai「內容遞送系統」（content delivery system） 服務中斷影響的公司之一。Akamai回應稱他們留意到有關問題，正致力於盡快恢復服務。

（法新社/路透社）