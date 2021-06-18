緬軍激戰游擊隊 村莊被焚長者燒死

肇事波鄉的慶瑪村（Kin Ma）村民周三向獨立傳媒「伊洛瓦底」（Irrawaddy）表示，周二早上約70名軍人在該村附近遭游擊隊伏擊，有7至15名軍人觸地雷斃命，雙方交火，及至下午，約150名政府援軍縱火燒村。到周三，大火燒剩約30間屋，約200間屋化為灰燼或瓦礫。路透社稱，美國太空總署（NASA）衛星火災追蹤系統於緬甸周二晚9時52分錄得這場大火，足見火勢之烈。

村民稱軍方縱火 官媒指抹黑

另一獨立媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）引述慶瑪村及波鄉居民報道，6月12日慶瑪村外逾19公里另一條村的軍政府管事者寓所遭一些電單車手槍擊，當局追蹤其一車牌至慶瑪村，警察和便裝軍人就在村內搜捕疑犯及爆發激烈衝突。周二，政府軍在村外與武裝分子交火至下午約4時。政府軍一入慶瑪村，發現村民已逃走，於是點火燒村。一名村民周三說：「他們幾乎在每一間屋點火，在村子的中央、西邊和北面。」

村民預料到政府軍會搗入村莊，在逃命避走鄰村或森林之前，預留了糧水給5名不能逃跑的長者，並且打算翌日前往探視他們。惟見起火，匿藏的村民即趕返救人，結果只救到3名長者，一對八九十歲的中風癱瘓老翁及其妻子葬身火海。

不過國營電視台MRTV則稱是40名「恐怖分子」縱火及「蓄意抹黑軍隊」。

（路透社/伊洛瓦底/今日緬甸）