美俄峰會有進展乏突破 分析：關係止血各取所需

《華郵》指出，過去40年來，拜登目睹美國兩黨總統試圖改變美俄關係，但都失望而回，例如美國時任總統小布殊在2001年與普京首次會晤後說：「直視普京的雙眼，我能感覺到他的靈魂。他是個可以信賴的人。」結果俄羅斯2008入侵格魯吉亞，小布殊的總統任期於翌年結束；到了奧巴馬時期，2009年時任美國國務卿希拉里向俄國外長送贈盒子，盒上有一個紅色的「重置」（reset）按鈕，暗示兩國關係的提升，惟2014年烏克蘭危機及中情局前僱員斯諾登流亡俄羅斯等事件，令兩國關係惡化。

免重蹈覆轍 拜登未提重啟關係

拜登周三在總統任內首次與普京會晤時，他不打算犯同樣錯誤，因此不提出重啟兩國關係的建議。《華郵》認為，美俄本來就對峰會成果沒有太大期望，整個峰會持續3個多小時，比預期提前結束，但兩人會晤還是出現了一些驚喜，在小部分問題上取得一些進展，包括同意讓俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）和美國駐俄羅斯大使蘇利文（John Sullivan）返回崗位。根據美俄在會後發表的聯合聲明，同意恢復擱置已久的雙邊戰略穩定對話，降低武裝衝突和核武戰爭威脅的風險。

美方還向普京提交了一份關鍵基礎設施的清單，這些基礎設施應該成為網絡攻擊的禁區，包括美國政府多年來指定為關鍵的16個行業，例如能源、食品和農業。從這些協議來看，美俄峰會沒取得大量成果，分析人士卻認為這對兩國的重要問題帶來進展。

美國智庫蘭德公司俄羅斯分析師查拉普（Sam Charap）認為，隨着美俄復派大使，將來也能較好地處理兩國爭端：「拜登團隊希望最好是能止血，為這種關係設定基礎」。他說：「這些是明顯的進步……可能是我們預期的最好結果。」不過他也指出，美俄存在不少爭端，即使兩國關係在日內瓦取得進展，很可能在數月內重現爭拗。

另一方面，CNN指普京也得到他想要的東西，除恢復雙方大使返回外交崗位、同意就網絡安全和外交政策等問題展開「建設性」對話外，在美俄關係態度上，他沒有展現出改變的心。監察全球暴力危機的「國際預防危機組織」高級分析員伊格納托夫說：「這正是克里姆林宮想要的。以平等方式與美國對話，對方別要求（我方）改變立場作為對話的條件。」 伊格納托夫指出，這場峰會還不是美俄關係正常化之開端，是暫停兩國關係進一步惡化。

未增對俄制裁 利普京9月選情

英國智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）俄國事務專家賈爾斯（Keir Giles） 表示，普京在國內之所以成功，很大部分的原因是對抗美國。峰會給予普京機會暫停美俄關係惡化的影響，因為美國可能暫時不願再對俄增加經濟制裁，或譴責普京拘捕異見人士。這些舉動均有利9月議會選舉選情。

（華盛頓郵報/CNN）