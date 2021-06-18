民眾杯葛不自由選舉 寧用Clubhouse論政

在2013年大選，溫和保守派教士魯哈尼挾改革派歸邊支持而當選，但一如哈塔米時代，任內難逃革命衛隊等強硬保守派力量抵抗。最終魯哈尼因制裁、疫情和管治不善等因素無力重振經濟而民望急跌，進而打擊改革派的聲望和政治支持度。有學者坦言，改革派的問題在於「未能提出一套切實可行的宣言」，難以釐清他們是什麼人和想追求什麼東西。

改革派乏可行方案 乏力挑戰

難堪的政治現實加劇改革派浮現路線之爭，有些人堅持原有理想，有些人卻爭議性地認為須走近保守派。他們在大選策略也見分歧，有聲音質疑體制根本無法改革，催生杯葛投票以降低政權合法性的運動，但也有聲音爭論應否集中票源予原央行行長赫馬提——但現實是赫馬提跟魯哈尼一樣，政治光譜上無法完全代表改革派。

民調：逾四分三不投票投白票

從民調看，響應杯葛投票的選民似乎多得多。由兩名在荷蘭任教的伊朗裔學者主持、伊朗選民取態研究項目GAMAAN最新民調顯示，超過四分之三受訪者計劃不投給任何候選人或投白票（圖1），逾七成拒投票的受訪者解釋是因為國內選舉不自由和欠效果（圖2）。即使半官方民調也好不了多少，由跟科學部有關連的「伊朗學生民調機構」（ISPA）按民調推算投票率只有約38%，幾乎比2017年大選數字（73.3%）低了一半。

高官候選人均用CH 有強硬派倡封殺

伊朗民眾不想投票，卻不代表不想再談政治，只是轉移陣地到迄今尚未被當局封殺的社交媒體Clubhouse（CH）——儘管該程式是為在伊朗不算普及的iPhone設計，但非官方Android版本在伊朗廣泛流傳使用。如今連外長扎里夫等官員也以CH向民眾解釋政策，總統候選人赫馬提和邁赫拉利扎德則用於宣傳——但萊西等強硬保守派對手未有加入，部分強硬派媒體則開始要求封殺CH，但聲音暫未成氣候。

儘管高調參與CH討論的政治人物或社會精英以改革派或溫和派較為知名（這次再被禁入圍大選的前總統艾哈邁迪內賈德是例外），但觀察家留意到CH聽眾顯然橫跨整個政治光譜。有親魯哈尼陣營的政治分析師直言，CH的最大賣點在於為那些平常無法忍受跟另一派談話的人創造對話機會。人權觀察研究員塞培里法爾（Tara Sepehrifar）則稱，儘管自己不會有CH可改變政治生態的錯覺，但CH廣受歡迎至少反映民眾對於平日因嚴苛審查規則而難以在正式場合發生的對話有「很大渴望」。

（The Conservation/Al-Monitor/路透社/法新社）