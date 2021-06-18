伊朗大選 保守派司法總監大熱 萊西大打「反貪牌」 鋪路繼任最高領袖

經過憲法監護委員會的審查後，這屆大選最終篩選出司法總監萊西（Ebrahim Raisi）等7名候選人，當中只有兩人不是保守派，即改革派的前副總統邁赫拉利扎德以及財金技術官僚出身的原央行行長赫馬提。另外4名候選人為曾任首席核談判代表的最高國家安全委員會前秘書賈利利、革命衛隊前總司令雷扎伊、國會研究中心負責人扎卡尼和國會第一副議長哈希米。但令人意外的是溫和保守派前國會議長阿里‧拉里賈尼和改革派第一副總統賈漢吉里都出局，惹來政界內外廣泛爭議，被質疑是為了護航萊西勝選。截至周四，邁赫拉利扎德、賈利利和扎卡尼先後退選，令候選人剩4人。

與革命衛隊關係密切 被視保守派共主

60歲的萊西任職司法體系多年，外界相信其間他跟革命衛隊合作甚密，建立信任關係。萊西的後台也不能小覷，其外父、強硬派教士阿拉穆胡達是第二大城市兼聖城馬什哈德的主麻聚禮領拜人（相當於地方宗教權威）兼哈梅內伊在禮薩呼羅珊省（馬什哈德為首府）之代表——萊西首度受外界注目便是2016年獲委任為位於馬什哈德的伊瑪目禮薩聖陵基金會之監護人，負責管理國教什葉派十二伊瑪目派其一最重要的聖地建築群。

這項任命被視為萊西獲哈梅內伊賞識的證明，引起他或是未來最高領袖人選的傳言。這推斷到2017年大選進一步獲印證，萊西成為保守派陣營協調出戰的總統候選人，儘管最終未能阻止魯哈尼連任，但他跟革命衛隊的密切關係，以至國內保守派潛在共主的地位，其間明顯清楚浮現。

藉打貪提升民望 外界揣測對付政敵

萊西此後續受政治栽培，2019年3月「坐正」在伊朗頗具權勢的司法總監。他昔日任法官或檢察官的履歷因被揭發參與1988年政治犯大處決而名聲蒙污，這次重返司法體系予他「洗白」機會。他選擇以司法改革者和良好管治保護者的形象示人，提升民望，迄今掃走最少60名涉貪法官，矛頭還指向高階官員和財金高層，但也惹來外界質疑他藉打貪來對付政敵或清除潛在競爭對手。總統魯哈尼先後有弟弟侯賽因被捕判監，以及頭號副手賈漢吉里和幕僚長瓦埃齊受查，外界揣測是萊西及其背後的革命衛隊向魯哈尼政府下馬威。

稱民眾應享傳媒自由 政治審訊應公開

另一邊廂，萊西嘗試展示親民形象，主動向公眾解說法庭案例，更在疫情爆發期間前往貧困省份視察。他任內減少公開吊刑處決囚犯和增加特赦。萊西去年發表「司法發展文件」，強調國家兩大優先事項應是打貪和增加管治體制效率，聲言民眾應有自由組織和平示威、享有更多傳媒自由，政治審訊也應公開舉行。

萊西上月報名後宣稱，倘若勝選，貪污將會被「抽乾」。他宣稱自己不富有，呼籲公眾捐獻支持其競選。

在中產改革派選民考慮杯葛投票下，強硬派如要滿足哈梅內伊對高投票率的期望——萊西本身也要高得票提升未來上位的正當性，目標就是大力拓展中下階層選票，因此「反貪牌」以外還要再打基本物資的「物價牌」。有改革派觀察家諷刺道，伊朗強硬派堪稱世上其一「最物質主義」的團體，「他們一直談及肉、雞和蛋」，反映要維護意識形態價值觀的時代早已過去。但從民間反應看，萊西做法確實受落，不少民調顯示萊西明顯形勢甚佳。有蔬果店員工選民向《金融時報》直言，原本沒打算投票，但如果是萊西出選就會重新考慮，「看上去萊西比其他政客更好，曾跟貪污作戰」。

（綜合報道）