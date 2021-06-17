美加化驗：逾半化妝品含「永久毒物」

【明報專訊】一項主要由美國及加拿大學者展開的研究周二（15日）發表報告，稱在測試的美加化妝品及個人護理用品中，有逾一半樣本都含有高水平的有機氟（organic fluorine），而這是被稱為「永久化學物」的全氟/多氟烷基物質（PFAS）的指標。PFAS屬有毒物質，在一定程度上與癌症、嬰兒缺陷、肝病等有關，研究員對於不少相關產品含有毒物質感到驚訝。
「有機氟」用於唇膏睫毛膏
研究員測試231個化妝品及個人護理用品樣本，包括唇膏、眼線筆、睫毛膏、粉底和指甲油等，結果發現最常含有高水平有機氟的產品為防水睫毛膏、粉底和液體唇膏。研究員再把當中29種有最高水平有機氟的產品交給外部實驗室分析，並找出53種PFAS化學物；而這29款產品之中，每款都含有最少4種PFAS。
PFAS由連串連結的氟和碳原子組成，可用於製造食物包裝、服裝等，最常見的是用於易潔鑊塗層的聚四氟乙烯（PTFE）；由於PFAS不會自然分解，並會在人體內累積，因此被稱為「永久化學物」。
研究報告發表於《環境科學與技術通訊》（Environmental Science & Technology Letters），研究作者之一、美國聖母大學的物理、化學及生物化學教授皮斯利（Graham Peaslee）稱，最令人不安的發現是前述29款產品中，有28種沒在標籤上披露有關化學物。他稱部分產品含這些化學物或屬無意，但亦有產品的化學物水平很高，顯然是為耐用或防水而有意添加。
（衛報/CNN）
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