美加化驗：逾半化妝品含「永久毒物」

「有機氟」用於唇膏睫毛膏

研究員測試231個化妝品及個人護理用品樣本，包括唇膏、眼線筆、睫毛膏、粉底和指甲油等，結果發現最常含有高水平有機氟的產品為防水睫毛膏、粉底和液體唇膏。研究員再把當中29種有最高水平有機氟的產品交給外部實驗室分析，並找出53種PFAS化學物；而這29款產品之中，每款都含有最少4種PFAS。

PFAS由連串連結的氟和碳原子組成，可用於製造食物包裝、服裝等，最常見的是用於易潔鑊塗層的聚四氟乙烯（PTFE）；由於PFAS不會自然分解，並會在人體內累積，因此被稱為「永久化學物」。

研究報告發表於《環境科學與技術通訊》（Environmental Science & Technology Letters），研究作者之一、美國聖母大學的物理、化學及生物化學教授皮斯利（Graham Peaslee）稱，最令人不安的發現是前述29款產品中，有28種沒在標籤上披露有關化學物。他稱部分產品含這些化學物或屬無意，但亦有產品的化學物水平很高，顯然是為耐用或防水而有意添加。

（衛報/CNN）