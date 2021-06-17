美官方研究推前新冠個案 抗體檢測推斷 2019年12月已現毒蹤

上述研究分析的逾2.4萬個血液樣本來自國家衛生研究院（NIH）「All of Us」研究項目，從全國50州在2020年1月2日至3月18日蒐集得來。專家利用兩種血清測試，在9樣本中發現新冠病毒抗體，樣本所屬的相關人士並非來自西雅圖及紐約市等，這些被認為是新冠病毒進入美國的關鍵地點。

研究指9個陽性樣本來自伊利諾伊、麻省、密西西比、賓夕法尼亞和威斯康星州。當中7個陽性樣本是在有關州份最初通報新冠病毒感染個案前收集得來，3個來自伊州，其餘4州各有一個樣本；涉及的伊州和麻省血液樣本分別在去年1月7及8日收集。由於抗體在人們受感染後兩周才出現，這意味相關州份的病例或早在2019年12月下旬出現。

較原公布首宗確診早數星期

研究報告周二（15日）發表於《臨牀傳染病》（​Clinical Infectious Diseases）期刊。研究的主要作者、美國約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院流行病學副教授奧爾索夫（Keri N. Althoff）稱，抗體測試有助了解新冠病毒在美國早期的傳播情况。路透社指有關數據支持美國疾病控制及預防中心（CDC）去年11月另一項研究，該研究提出新冠病毒或早在美國於2020年1月21日公布確認首宗病例之前，就已在美國傳播。

CDC去年研究得出類似推論

新冠病毒源頭仍待查明。據世界衛生組織資料，世衛駐中國辦公室在2019年12月31日發現武漢市衛健委官網中一份有關當地出現「病毒性肺炎」病例的聲明後，通知世衛的區域聯絡點。及後世衛分別在去年1月1日、2日，兩度要求中國當局提供更多信息，中方1月3日提交。中國國家衛健委1月8日對外確認「新型冠狀病毒」為疫情病原，1月23日武漢封城抗疫。

據約翰霍普金斯大學截至周二（15日）數據，美國累計有近3350萬宗確診新冠病例、死亡人數更突破60萬。美國總統拜登14日表示，儘管美國新增病例和死亡人數都在大幅下降，但仍有那麼多人在死去，現在還不是可放鬆的時候，他再次呼籲民眾盡快接種疫苗。

（NIH/紐約時報/路透社）