親巴人前美國副卿 獲提名任駐以大使

拜登公布首批9使節提名名單

奈茲（Thomas Nides）是猶太人，在奧巴馬總統時代擔任國務院管理與資源副國務卿。奈茲有別於上任支持鷹派以色列政策的美國駐以大使弗里德曼（David Friedman），他捍衛向巴勒斯坦人提供資金的立場，任副國務卿時，曾在國會力抗試圖阻止美國向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）提供金援的共和黨人。

另外，科羅拉多州前參議員兼前內政部長薩拉查（Ken Salazar）獲提名為駐墨西哥大使；在拜登任副總統時代擔任其助理國家安全顧問的史密斯（Julianne Smith）就獲提名為駐北約大使。值得一提的是，2009年將失去動力客機成功降落在紐約哈德遜河的傳奇「薩利機長」（Chesley Sullenberger），獲拜登提名為國際民航組織（ICAO）理事會的美國代表。上述有關任命待參議院確認才生效。

（法新社/CNN）