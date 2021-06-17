美準亞太助卿 視華「最大考驗」

康達（Daniel Kritenbrink）形容中國大陸是最大地緣政治考驗，支持透過與盟友及伙伴合作，並與國際組織接觸，建立「實力地位」應對中國大陸，並會繼續就新疆、香港與西藏問題追究北京當局的責任。他稱現時美台關係處於1979年雙方斷交以來最堅固的時刻，美國有責任在各個領域進一步發展與台灣的穩固關係。

稱有義務助台防衛 華使促停破壞

被問到是否支持改變華府長年來的「戰略模糊」立場，更清晰承諾在台海萬一爆發衝突時保衛台灣，康達稱包括「一中」政策在內，美國現行政策在過去數十年確保兩岸穩定和台灣安全，但補充「維持現狀和安全是一個動態的情况，隨着來自中華人民共和國的威脅愈來愈大，北京對台灣的侵略和欺凌行為亦日益增加，我認為我們有必要調整應對手法」，相信現行框架和履行《台灣關係法》的義務為美國提供了這樣做的工具。該法要求美國向台灣提供防衛物資，使台灣維持足夠的自衛能力。

中國駐美大使館發言人回應稱，華府應「停止以任何實質性方式提升與台灣地區的關係」，以免嚴重損害中美關係以及台海和平穩定。

（路透社/法新社/中央社）