CNN：防普京「搶風頭」 美拒聯合記者會

【明報專訊】美俄峰會後兩國領袖不會舉行聯合記者會，而是各自召開。CNN引述消息人士報道，不舉行聯合記者會的決定由白宮官員推動，並根據本月初拜登會見一班俄羅斯專家後作出。美國官員表示，美俄雙方就今次峰會磋商期間，俄方力爭舉行聯合記者會，但美方拒絕，因為不想好像2018年時任總統特朗普在芬蘭赫爾辛基舉行美俄峰會後那樣，給予普京表現的平台。
美國官員向CNN表示，他們注意到普京希望將自己表現得看來比美國總統更勝一籌，他們亦想避免兩名總統在公開場合演變成針鋒相對的局面。拜登周日曾解釋不舉行聯合記者會時說：「這不是一場比較誰在記者會上做得更好，或試圖讓對方難堪的比賽。」
拜登是美國歷來第五名美國總統會見普京，過去並非所有美國總統與普京會晤後都舉行聯合記者會，就算一起舉行，也不一定愉快，例如2000年時任總統克林頓與普京舉行記者會，兩人沒有對視或微笑。至於2018年「特普會」後，拒絕支持由華府作出俄羅斯干預2016年大選評估的特朗普，稱「沒有任何理由」認為俄羅斯要對此負責，他在記者會上說：「我對我的情報人員非常有信心，但我會告訴你，普京總統今天強而有力地否認。」
有別特朗普，拜登長期以來都對美國與普京關係持懷疑態度。2001年6月，時任總統喬治布殊在斯洛文尼亞會見普京後說：「他（普京）是非常直率和值得信賴的人，我能透過他的眼睛看到他的靈魂。」但時任參議員的拜登回應說：「我不相信普京。」