CNN：防普京「搶風頭」 美拒聯合記者會

美國官員向CNN表示，他們注意到普京希望將自己表現得看來比美國總統更勝一籌，他們亦想避免兩名總統在公開場合演變成針鋒相對的局面。拜登周日曾解釋不舉行聯合記者會時說：「這不是一場比較誰在記者會上做得更好，或試圖讓對方難堪的比賽。」

拜登是美國歷來第五名美國總統會見普京，過去並非所有美國總統與普京會晤後都舉行聯合記者會，就算一起舉行，也不一定愉快，例如2000年時任總統克林頓與普京舉行記者會，兩人沒有對視或微笑。至於2018年「特普會」後，拒絕支持由華府作出俄羅斯干預2016年大選評估的特朗普，稱「沒有任何理由」認為俄羅斯要對此負責，他在記者會上說：「我對我的情報人員非常有信心，但我會告訴你，普京總統今天強而有力地否認。」

有別特朗普，拜登長期以來都對美國與普京關係持懷疑態度。2001年6月，時任總統喬治布殊在斯洛文尼亞會見普京後說：「他（普京）是非常直率和值得信賴的人，我能透過他的眼睛看到他的靈魂。」但時任參議員的拜登回應說：「我不相信普京。」

（CNN）