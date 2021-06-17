美俄峰會「具建設」 普京讚拜登老練 允復派大使商討軍控網安 仍有分歧

峰會在拉格蘭奇莊園（Villa La Grange）舉行，普京和拜登先後抵達莊園，由瑞士總統帕姆蘭（Guy Parmelin）接待。普京指有許多議題需在「最高層面」處理，感謝拜登主動提出見面。拜登則表示會嘗試確定「兩個大國」可合作和有共同利益的領域，又稱面對面見面總是更好。有分析認為普京希望藉峰會尋求西方尊重，展示俄國是與美國對等的大國，而拜登稱美俄為「兩個大國」正合此意。

兩部分會談逾3小時

會議分兩部分，第一部分由拜登、普京、美國國務卿布林肯和俄國外長拉夫羅夫在翻譯員陪同下舉行私人會談，第二部分有更多高級幕僚參與，俄方有兩名官員專責討論烏克蘭和敘利亞問題。整個峰會持續3個多小時，兩人沒有安排一起用餐，會後亦是分開會見傳媒，有別2018年時任美國總統特朗普與普京舉行聯合記者會（見另稿）。普京形容拜登是「經驗豐富的政治家」，與特朗普非常不同，又稱拜登提出美國公民在俄國被判監的問題，在交換囚犯方面或可與華府「妥協」，但未有細節。

美俄因人權、網絡攻擊、干預選舉、烏克蘭和白俄等問題，關係跌至近年低點，雙方在會前均表達對峰會期望不大，不預期能為美俄關係帶來突破，但有意在少數有共同利益的範疇合作，包括軍控談判和氣候變化等，拜登則多次稱盼與俄國建立「穩定且可預測的關係」。

普京提美國會山莊騷亂

在峰會後美俄就多個議題的分歧依然未解，如普京重申對烏克蘭加入北約「沒什麼可討論」，被問到俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼的問題時，他稱對方「深明自己違反俄羅斯法律」，又以今年初美國國會山莊騷亂反斥美國，稱當日參與騷亂者有合理政治訴求，不希望這種亂象發生在俄國。

美俄峰會是拜登這次訪歐之行最受關注的會議，他此前與七大工業國集團（G7）、北約和歐盟舉行峰會，重點在於展示美國與盟友重修友好關係，應對中俄等專制政權，但成果在美俄峰會受到考驗。G7和北約峰會的公報對中國措辭強硬，被視為拜登的勝利，但亦難掩盟友之間的分歧，尤其是對中國施壓的力度，有分析認為這令拜登更有必要穩定與克里姆林宮的關係，然後專注在北京。

對許多北約領袖而言，俄國的問題較中國優先，因前者鄰近部分北約成員國，對他們構成直接威脅。拜登在北約峰會向各國簡單交代與普京會晤的計劃，並保證對抗俄國仍是優先事項，強調10多名領袖支持他與普京會晤。拜登積極展示與盟友團結，包括在北約峰會與土耳其總統埃爾多安擊拳，後者因購買俄國防空系統觸發華府制裁，拜登亦幾乎沒提及特朗普政府與德國等盟友陷入分歧的軍費開支問題，並於上月對俄國經德國輸往歐洲的「北溪2號線」天然氣管道制裁作出部分豁免。

惟英國智庫皇家國際事務研究所俄國事務專家賈爾斯（​Keir Giles）認為，拜登看起來有意停放所有中國以外的議題，但若他不向普京讓步，例如讓他更自由控制他視為在其影響範圍內的國家，美國不可能停放俄國問題。

（法新社/路透社/華爾街日報/BBC）