以國新政府批准極右遊行 聯國憂耶城緊張局勢再起

哈馬斯警告重燃戰火

每年以色列極端民族主義者都會遊行慶祝1967年以國奪取東耶路撒冷，但對巴人而言那是象徵東耶路撒冷被佔領。遊行於當地時間周二傍晚6時半（香港晚上11時半）開始，遊行路線以往通常由大馬士革門開始，穿過穆斯林區，然後到猶太區的西牆廣場，但今年當局批准的路線不會經穆斯林區。新任國內安全部長巴列夫（Omer Barlev）在批准遊行後表示，遊行是所有民主國家的權利，稱警方已就應對遊行做好準備。

巴勒斯坦總理什塔耶（ Mohammad Shtayyeh）周一在社交網站警告，准許極端主義的以色列殖民者在被佔領的耶路撒冷遊行，會引發「危險後果」，稱對巴人、耶路撒冷的挑釁及侵略必須停止。加沙的巴人周二傍晚6時會示威抗議，哈馬斯亦呼籲巴人屆時湧往舊城反對極右的示威。

聯合國中東問題特使文內斯蘭（Tor Wennesland）稱，在這個非常脆弱和敏感的安全和政治期刻，耶路撒冷緊張局勢再起，「敦請有關各方採取負責任的行為，避免任何挑釁行動引發新一輪衝突」。美國駐以色列大使館禁止員工及其家人在周二進入舊城區。上月因東耶路撒冷社區謝赫賈拉有巴人家庭被逼遷引發示威，以警攻擊阿克薩清真寺附近的巴人示威者，引發哈馬斯向以色列發射火箭炮，以軍空襲加沙報復，11天的戰事造成以巴雙方共200多人死亡，死者多數是巴人。

（法新社/路透社/耶路撒冷郵報）