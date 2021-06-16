以國新政府批准極右遊行 聯國憂耶城緊張局勢再起

【明報專訊】以色列新政府周一（14日）批准極右組織昨日（15日）在東耶路撒冷遊行，巴勒斯坦自治政府批評是挑釁，哈馬斯武裝組織呼籲以色列的阿拉伯人及東耶路撒冷的巴人上街對抗，並警告若如期遊行會重燃戰火。
哈馬斯警告重燃戰火
每年以色列極端民族主義者都會遊行慶祝1967年以國奪取東耶路撒冷，但對巴人而言那是象徵東耶路撒冷被佔領。遊行於當地時間周二傍晚6時半（香港晚上11時半）開始，遊行路線以往通常由大馬士革門開始，穿過穆斯林區，然後到猶太區的西牆廣場，但今年當局批准的路線不會經穆斯林區。新任國內安全部長巴列夫（Omer Barlev）在批准遊行後表示，遊行是所有民主國家的權利，稱警方已就應對遊行做好準備。
巴勒斯坦總理什塔耶（ Mohammad Shtayyeh）周一在社交網站警告，准許極端主義的以色列殖民者在被佔領的耶路撒冷遊行，會引發「危險後果」，稱對巴人、耶路撒冷的挑釁及侵略必須停止。加沙的巴人周二傍晚6時會示威抗議，哈馬斯亦呼籲巴人屆時湧往舊城反對極右的示威。
聯合國中東問題特使文內斯蘭（Tor Wennesland）稱，在這個非常脆弱和敏感的安全和政治期刻，耶路撒冷緊張局勢再起，「敦請有關各方採取負責任的行為，避免任何挑釁行動引發新一輪衝突」。美國駐以色列大使館禁止員工及其家人在周二進入舊城區。上月因東耶路撒冷社區謝赫賈拉有巴人家庭被逼遷引發示威，以警攻擊阿克薩清真寺附近的巴人示威者，引發哈馬斯向以色列發射火箭炮，以軍空襲加沙報復，11天的戰事造成以巴雙方共200多人死亡，死者多數是巴人。