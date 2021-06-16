英押後解封4周 專家憂難阻4萬人病亡

Delta變種病毒肆虐

LSHTM本月8日提交一項研究給政府緊急情況科學諮詢小組（Sage），指出押後5周開始暑假，只能減少在最壞情况下預計夏季疫情的染疫死亡人數至43,500，若如期在6月21日解封，最壞情况下將導致49,700人死亡。推遲解封，可將潛在最高死亡率由每日700宗減至500宗。研究指出，逾半入院病人或死者預計都是未接種疫苗者，而死者集中在75歲以上年齡層。

約翰遜周一表示，延遲4周解封可爭取時間加快為數百萬人接種疫苗，挽救數千人性命，40歲以上民眾接種兩劑疫苗相隔周數會由12周減至8周。他表示，有信心7月19日後毋須再延長解封。約翰遜政府今年2月制定解封路線圖，按計劃本月21日取消所有社交距離限制，酒吧、食肆、夜店等可全面開放，婚禮和喪禮的人數限制亦會取消，被形容為「自由日」。不過近幾周由Delta變種病毒引發確診個案急增，周一新增7,742宗確診，多3人死亡。約翰遜稱，確診個案按周增加64%，入住深切治療部病人數目亦上升。衛生官員認為，Delta變種傳染力比之前的病毒要高出60%。反對黨批評政府當初太遲禁止來自印度旅客入境。

研究：疫苗減感染變種後住院率九成

Delta變種病毒肆虐全球，令人擔心會否削弱新冠疫苗效能。但英國研究員周一發表的兩項研究均顯示，雖然在對抗Delta變種上，疫苗的保護力有所減弱，但接種兩劑疫苗後在防止重症和住院非常有效。 英格蘭公共衛生署（PHE）分析了逾1.4萬宗感染Delta變種病毒個案，發現接種兩劑BioNTech-輝瑞或牛津-阿斯利康疫苗後，感染Delta變種後住院風險分別大減96%及92%。另一項蘇格蘭學者與公共衛生官員所做的研究顯示，與Alpha變種病毒（在英國先發現的變種病毒株B.1.1.7稱）相比，接種兩劑BioNTech或牛津疫苗，對預防感染Delta變種的有效性雖有所下降，但在防止入院率則相似。

（獨立報/路透社/華爾街日報）

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