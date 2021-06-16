駁斥實驗室外泄論 石正麗：無錯無畏

《紐時》記者在兩周前致電石正麗，她最初表示基於研究所的政策，她不願意直接與記者交談，言談間其聲音變得憤怒：「我怎能為一件沒有證據的事提供證據？」她其後再用短訊回覆記者：「我不知道為何世界會這樣，不斷地向一個無辜的科學家潑髒水。」

稱從未參與病毒功能增益實驗

石正麗亦透過電郵回應說，新冠病毒來自實驗室之說法毫無根據，包括美國《華爾街日報》上月報道指她的數名同事可能在疫情爆發前已經生病的指控。石正麗堅稱，她的實驗不同於「功能增益」（gain of function）研究，因為她的目的不是讓病毒變得更危險，而是為了解病毒如何跨物種傳播，「我的實驗室從來沒有做過或合作做過讓病毒毒性增強的『功能增益』實驗」。

被西方傳媒稱為「蝙蝠女俠」的石正麗2004年開始研究蝙蝠。2011年她在中國西南部一個洞穴發現蝙蝠，牠們攜帶的冠狀病毒與導致SARS的病毒相似。石正麗近年開始對蝙蝠冠狀病毒做實驗，通過基因改造來觀察牠們的行為，部分科學家質疑她在不夠安全的環境從事高風險的蝙蝠冠狀病毒實驗。

去年7月石正麗接受世界頂尖學術期刊美國《科學》雜誌訪問時，她說時任美國總統特朗普欠她一個道歉，因為特朗普聲稱病毒出自她的實驗室。石正麗說，將問題政治化消磨了她對病毒起源調查的熱情，隨着時間過去，她已平復心情，「我確信沒有做錯事，所以無所畏懼」。

紐時：中國拒公開數據 難證石說法

《紐時》指出，中國政府拒絕允許對石正麗的實驗室作獨立調查，也不公開研究數據，使難以驗證石正麗的說法。中方多番否認實驗室外泄病毒，北京同意允許世界衛生組織專家團隊訪問中國，但被指限制他們獲取信息。世衛團隊3月發表報告，指病毒從實驗室泄漏的可能性極小，但未能完全釋除外間疑慮。中國近日一再指摘將新冠溯源政治化，指這與美國2003年「有罪推定」伊拉克有大規模殺傷力武器而發動伊戰的所為如出一轍。

（紐約時報）

（新冠疫情）