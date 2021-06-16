世局解碼：「拜普會」隱現中國因素 美算盤難打響

分析：拜登欲削中俄關係 專注制華

在美俄峰會落實前，華府先對俄羅斯經德國輸往歐洲的「北溪2號線」天然氣管道的制裁作出部分豁免，惹來外界揣測。資訊分析公司IHS Markit副主席耶金（Dan Yergin）向CNBC稱，這反映美國向俄方拋出橄欖枝，目的是「將俄羅斯從日益加強的中俄聯盟關係裏剝離出來」。但這說法惹來不少質疑，美國保守派智庫哈德遜研究所政治與軍事分析中心主任懷茲（Richard Weitz）向美國之音表示，以豁免作為橄欖枝的對象其實是德國而非俄羅斯，又指只要普京繼續掌權，美國就不可能在短期內將俄羅斯從中國剝離出去，「短期內我看不到美國能做什麼或提供什麼可能割裂中俄聯盟的事情」。

奧巴馬時代美俄關係「重置」（reset）戰略設計師、美國前駐俄大使麥克福爾（Michael McFaul）本月4日在《華盛頓郵報》撰文，也提到拜登就算想要仿效前總統尼克遜拉攏中國遠離蘇聯的策略，也不可能奏效。但他強調，華府也無法將美俄關係「凍結保存在某一合適地方」，然後聚焦更大的中方挑戰——烏克蘭邊境囤兵風波和數量更多的網絡攻擊，證明普京不會容許這事發生。

中俄聯盟漸成華府威脅

俄羅斯外交官和專家也抱有相似看法。在跟官方關係密切的莫斯科智庫「瓦爾代國際辯論俱樂部」（Valdai Club）任職項目主任的季莫菲耶夫（Ivan Timofeev）同於6月4日發表文章，直指中美對抗升溫是「拜普會」重要背景，尤其是華府視北京為比俄方更危險和更難應付的敵方。

季莫菲耶夫認為，華府長期對中俄和解友好（rapprochement）隻眼開隻眼閉，是因為他們相信這樣的伙伴關係只是表面宣示，不會構成重大威脅，因此美國可獨立處理俄羅斯和中國，毋須擔心兩國聯手反擊美國，但華府看法「如今顯然正在改變」。他指美方開始視中俄之間的密切伙伴關係為威脅，「打破兩國和解交好應成為美國外交的任務」，但他指出華府幾乎無法給予莫斯科任何其他認真選項，其一因素是雙方信任程度極低。他又提醒，莫斯科視中俄伙伴關係的程度為俄方重要外交成就，「對華關係的因素對俄方來說也是重要」。

克宮注重如何平衡中美之爭，從其外交操作細節可見一斑。白宮和克宮上月25日先後確認美俄峰會舉行，俄羅斯總統普京同日在索契與到訪莫斯科的中國中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通電話，強調中俄關係處於歷史最好時期，俄方願進一步與中方密切戰略協調與配合。

料美「多層蛋糕」策略對俄

但季莫菲耶夫認為，中俄跟美國更大的問題是世界格局未來會如何進一步成形：一個可能性是兩極體系，即中俄之間存在嚴格的同盟責任；另一可能性是更有彈性的多極體系，中俄之間存在較脆弱的保證，但有更多迴旋餘地。他相信美國到頭來還是會以「多層蛋糕」的方式處理對俄關係，「在某些蛋糕層，互動是可能的，但在大部分其他情况，就只有圍堵和反對」。

明報記者