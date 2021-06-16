美俄峰會日內瓦登場 5焦點議題 外交軍控氣候人權網攻 拜登普京交鋒

拜登周一在北約峰會後稱，今次與普京會面將非常重要。他形容普京聰明且強硬，是「值得重視的敵手」，重申並非想與俄羅斯發生衝突，他會向普京明確提出兩國可合作的領域，但若對方選擇不合作，並在網絡安全等一如過往方式行事，美國將作回應。他強調會就雙方有分歧的議題明確交代紅線所在，烏克蘭主權及領土完整是其中之一。拜登政府近期屢稱盼跟俄方建立「穩定且可預測的關係」。

交代紅線 美盼建「穩定可測關係」

拜登3月炮轟普京是「殺人兇手」，俄國傳召駐美大使回國；翌月輪到美國駐俄大使返國，同月美國加碼制裁俄羅斯，兩國互逐外交人員。普京外交顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）昨稱美俄關係處於僵局，他對峰會持「務實樂觀態度」，但不算非常樂觀，若峰會進展順利，兩國大使或可立即重返崗位。

美俄少數可合作的領域成峰會焦點，軍備控制是其一。美國全國廣播公司（NBC）周一播出普京完整訪問，普京指得悉美方盼在專家層面恢復軍控談判，若會後條件成熟，俄國準備好磋商。

俄反對派納瓦爾尼生死受關注

拜登強調人權是外交政策核心，因此外界關注他對俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼的立場，但當地法院上周剛將後者的政治網絡列為「極端主義組織」，有關討論恐難有突破。被問到能否保證納瓦爾尼活着出獄時，普京未作明確承諾，僅稱釋放與否由法院決定，在囚人士健康則由監獄管理部門負責。拜登其後稱如納瓦爾尼死亡，將再次表明俄國無意遵守基本人權，損害俄國與全球關係。

分析料「沉悶峰會」有別特普會

莫斯科近期對白俄總統盧卡申科的支持、在烏克蘭邊境的軍事行動，以至俄國黑客組織對美國主要企業或基建的勒索攻擊，均令美俄關係跌至近年低點。俄國則斥美國和北約干預東歐鄰國，否認與針對美國的黑客攻擊有關。分析預料今次峰會將頗為沉悶，雙方會小心翼翼，有別2018年時任美國總統特朗普與普京在赫爾辛基的會面。當時兩人舉行聯合記者會，儘管美國情報機關評估俄國涉及干預2016年大選，但特朗普稱更傾向相信普京的說法。

白宮召逾十專家「教路」

美國新聞網站Axios報道，拜登召集十多名俄國事務專家為峰會作準備，包括曾在特朗普時代以白宮國家安全委員會俄羅斯資深主任身分參與2018年美俄峰會的希爾（Fiona Hill），其他專家包括奧巴馬時期兩名駐俄大使等。他們促拜登不要跟普京舉行聯合記者會，或予他任何機會以全新公開提案搶風頭，部分人贊成找更多機會與俄方接觸，亦有人主張把握一切機會傳達強硬信息。

（衛報/NPR/法新社/路透社/Axios）