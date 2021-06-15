瑞典智庫：全球已部署核武不減反增

裁核停滯 美俄增部署50核彈頭

SIPRI報告評估全球9個擁有核武的國家，包括美國、俄羅斯、英國、法國、中國、印度、巴基斯坦、以色列和朝鮮，在2021年初合共擁有13,080枚核武，較去年的13,400略為減少，但該總數包括了等待銷毁退役的核彈頭，若撇除這些核彈頭後，全球核武儲備實際由去年的9380枚增至今年的9620枚。報告同時指出，已部署於作戰部隊的核武數目由去年的3720枚增至3825枚，其中約2000枚處於「高度作戰戒備狀態」，意即數分鐘內可發射。

SIPRI助理高級研究員克里斯滕森（Hans Kristensen）指出，美俄擁有全球逾九成核武，兩國在國安策略上愈來愈重視核武。美俄雖持續淘汰老舊核彈頭，但SIPRI報告指出，美俄今年初部署的核彈頭較前一年增加了約50枚。克里斯登森說：「我想拜登政府相當清楚地暗示，特朗普時代大幅投入核現代化計劃會持續下去。」

（法新社/德國之聲）