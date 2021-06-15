以色列變天 內塔尼亞胡下台

國會一票之差通過新政府成立

內塔尼亞胡在國會投票前演說稱，若注定成為反對派，他們將昂首面對直至捲土重來，他又稱會以超乎人們想像的速度將這「危險的左派政府」推翻。最終國會以60票對59票通過新政府組建，一名原本同意支持新執政聯盟的議員最終投棄權票，另一名本來正留院的議員為確保執政聯盟獲通過而短暫出院，到國會投票後再回醫院。

新執政聯盟包含左中右翼政黨，對各議題取態均有分歧，其未來穩定早已引起憂慮，而點票結果亦反映出其脆弱的一面。新政府上場面對的首個考驗，即要決定是否批准今日舉行一項有極端民族主義猶太人參與、會經過耶路撒冷舊城阿拉伯人生活地區的遊行。巴勒斯坦武裝組織哈馬斯警告遊行如期舉行的話，局勢將會升級。

美國總統拜登周日發聲明祝賀新政府成立，又稱期待跟班納特合作，加強兩國各方面密切而持久的關係。班納特的辦公室表示兩人其後通電話。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯的發言人回應以國新政府上台時，稱這是以國內部事務，重申巴人政府的立場是以1967年的邊界，建立以耶路撒冷為首都的巴勒斯坦國。

多人上街賀「一個時代終結」

周日晚有大批反對內塔尼亞胡民眾在特拉維夫的拉賓廣場慶祝他下台，有人揮動國旗等旗幟，現場施放人造泡泡，氣氛有如嘉年華。參加者比祖納說：「我在這裏慶祝以色列一個時代的終結，我希望他們（新執政聯盟）成功和再團結我們。」

內塔尼亞胡在1996至1999年和2009至2021年兩度出任總理，最近這個任期足足連續12年有餘。《紐約時報》形容其下台對以色列政治儼如分水嶺，因為他是很多年輕以色列成年國民唯一記得的以國總理——沒有內塔尼亞胡的以色列對部分人而言幾乎是不可想像的事。

（紐約時報/BBC/衛報/路透社/以色列時報）