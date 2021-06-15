「美俄關係低點」 峰會後沒聯合記者會

拜登周日在七國集團（G7）峰會後見記者，指美俄兩國關係取決於普京如何作出合乎國際規範回應，「但在許多情况下他沒有做到」。周三峰會預料拜登會提及俄羅斯網絡攻擊問題，尤其美國最大成品油管道營運商「殖民管道」及全球最大肉類加工企業JBS最近接連遭到懷疑俄黑客勒索。普京在周日播出的訪問中表示，俄方願意引渡網絡罪犯，但前提是美國也要引渡網絡罪犯到俄羅斯。拜登表示留意到普京交換囚犯的建議，對此持開放態度，「如有罪行針對俄羅斯，而犯罪者又藏匿在美國，我承諾會究追究其責任」。美國國家安全顧問蘇利文其後澄清，拜登的意思並非會與俄羅斯簽訂交換罪犯協議。

拜登：英女王欲了解普京習近平

此外，拜登在G7峰會後，前往溫莎堡與英女王茶敘，為出訪英國之行畫下句號。他在離開倫敦時向記者說，女王表示想了解普京和習近平這兩名領導人的情况。拜登證實已邀請英女王到白宮作客。

（金融時報/路透社）