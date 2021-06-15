G7展抗中陣線難掩分歧 北約延續問題

美英加鷹派對華 日德保持警惕

CNN周日在峰會結束前引述華府高官指出，早在第二日峰會談及基建問題時，與會領袖已在對華方式表現出嚴重分歧，可見幾個歐洲國家跟呼籲更強力行動的美國、英國和加拿大一方對壘，去到後來拜登強調其他領袖要公開發聲質疑中方的反民主做法。《華盛頓郵報》在峰會後也引述美國官員承認，有些國家對要有多大力去推動部分對華政策議題存在「少許區別」。

Politico歐洲版則引述歐盟高官稱，歐盟仍希望「在氣候變化等議題跟中國作有建設的接觸」，補充指其他G7成員國「同意」歐盟所提倡的「多面向方式」對華策略，即兼具伙伴關係、競爭和體制對立。但歐洲領袖對華公開態度確比以往強硬，例如德國總理默克爾被問及會否支持在北京改變勞工做法前確認中歐投資協定時說：「我們的目標是看到（中國勞工權利的）重大進展」。

《華郵》分析認為，類似的美歐分歧甚至可能延續到北約峰會，尤其是部分成員國並不認可北約秘書長斯托爾滕貝格上月對中國「來到我們（北約）面前」的說法。華府智庫德國馬歇爾基金會駐布魯塞爾專家萊特（Bruno Lete）承認中國會是潛在的爭議點，直言「很明顯歐洲人無意身處斧頭和砧板之間」。

中方斥涉港疆台言論歪曲事實

中方昨日透過駐英使館發言人回應G7峰會公報涉華內容，斥公報在新疆、香港、台灣等問題上發表了歪曲事實、顛倒是非的言論，中方對此「強烈不滿和堅決反對」。發言人又強調中國政府治理香港的依據是中國憲法和香港基本法，而非《中英聯合聲明》，「任何國家無權藉《中英聯合聲明》干預香港事務」。

（綜合報道）