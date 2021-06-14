國會表決新政府 以民賀攆走內塔尼亞胡 利庫德集團允交接 分析指執政聯盟脆弱

昨日「統一右翼聯盟」領袖班納特（Naftali Bennett）按程序先到國會台上演說，介紹聯盟指定的總理、候補總理、新政府的指導原則、組成及部長成員等。班納特在演說中承諾執政聯盟會代表以色列所有人，並會保護以色列免受伊朗的傷害，指稱以色列不會讓伊朗擁有核武。他又表示巴勒斯坦武裝組織哈馬斯攻擊以色列，將面對強硬回應，但新政府亦會尋求擴大與阿拉伯國家之間的協議。接着中間派「擁有未來黨」黨魁拉皮德（Yair Lapid）亦上台演說。總理交接儀式定於周一（14日）舉行。

班納特稱強硬應對伊朗哈馬斯

以色列自2019年4月至今年3月經歷4次大選，其間僅在去年5月短暫成功由內塔尼亞胡及藍白黨領袖甘茨組建聯合政府。內塔尼亞胡在1993年成為利庫德集團黨魁，到1996年勝出大選擔任總理，但1999年在大選中落敗而下台，直至2009年再度執政，兩次總理任期在位累計15年又3個月，最近這次任期足足連續12年有餘。他本人與家屬在其任內爆出多宗貪腐官司仍成功留任，堪稱以國政壇「不死鳥」。

八黨聯盟新政府橫跨左中右

新政府上台後施政預計不會是坦途。獲總統里夫林授權籌組政府的「擁有未來黨」黨魁拉皮德上周五跟另外7黨達成最終聯盟協議，不過各黨之間對所有議題，包括從性小眾權益到安息日（Shabbat）的公共交通安排等都持不同意見，以巴問題更是一個隨時觸發聯盟瓦解的燙手議題。以色列開放大學政治學教授赫爾曼（Tamar Hermann）表示，聯盟不會去處理左右翼之間極具爭議的議題。《紐約時報》指這代表執行上會專注內政多於外交，敏感議題亦要推遲或巧妙應對，例如重新與巴人和談或在西岸任何大型殖民區擴張。

慎碰以巴爭議 內政先於外交

有分析認為，這個「不太可能」的執政聯盟得以維繫，關鍵在於各黨對重拾民主規範的共識。政治學者亞維內里（Shlomo Avineri）說：「各黨迥然不同，但他們都致力於重建以色列為一個正常運作的自由民主國家。近年我們看到內塔尼亞胡開始以半專制方式執政。」。

執政聯盟前景或不被專家看好，但有以國民眾感到能趕走內塔尼亞胡是一次勝利。約2000名示威者上周六到內塔尼亞胡的耶路撒冷官邸外示威，慶祝他將要下台。反內塔尼亞胡的示威者自去年7月起逢周六都有示威活動，抗議他應對新冠疫情及經濟的措施。前日現場有示威者吹大喇叭、打鼓，有人身穿寫有希伯來語、要求內塔尼亞胡下台字眼的T恤。有示威者稱以色列的黑暗時代即將結束，另一名62歲婦人塔勒（Gali Israel Tal）說：「這是我們最後一個到這裏的周六。我們勝出了。明日（周日）國會將會投票，這名總理就要下台。」

（以色列時報/紐約時報/路透社/法新社）