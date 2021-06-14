俄疫情反覆 莫斯科放有薪假一周

莫斯科上周六單日新增6701宗新冠病例，全國累計超過500萬人染病。索比亞寧除宣布全市本周放有薪假外，還下令在本月20日之前，市內所有美食廣場、遊樂場所必須停止營業，酒吧、餐廳在晚上11時至隔天早上6時都必須關門。他亦要求本月20日起，僱主必須讓尚未接種疫苗的員工改為在家工作，在家工作員工人數不少於員工總數的30%。

沙特准6萬國民參與麥加朝覲

因應新冠疫情，沙特阿拉伯當局上周六宣布，將允許6萬名國民參與今年的朝覲活動，但連續第2年禁止海外穆斯林前往聖城麥加朝覲。穆斯林盼望一生最少到訪麥加一次，朝覲活動一般吸引數百萬信眾，受疫情影響，去年的朝覲只得1萬人參與，今年預計7月展開。根據沙特規定，只限接種過新冠疫苗、年齡18至65歲、沒有慢性病歷的國民參加。

（路透社/BBC）

（新冠疫情）