阿塞拜疆還15俘虜 換亞美尼亞佈雷圖

被視有利恢復兩國互信

阿塞拜疆去年9月與亞美尼亞交火6周，犧牲了約6000人命，奪回自1990年代被亞美尼亞控制的納戈爾諾—卡拉巴赫地區（​Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）的土地。惟自去年11月初停火，卻因亞美尼亞留在交戰區一帶的地雷，釀阿塞拜疆7名士兵、18名平民死亡，110人受傷。

亞美尼亞總理帕什尼揚上周六告訴記者，他透過俄羅斯外交部長拉夫羅夫，把「一定數量的地雷地圖」交予阿塞疆拜。阿塞拜疆外交部聲明，上周六交還了15名被拘押的亞美尼亞人，換取亞美尼亞割讓區阿格達姆（Agdam）內，涉及9.7萬個反坦克、反步兵地雷的地圖。

阿塞拜疆感謝美國國務卿布林肯、美國國務院負責歐洲和歐亞事務的代理助理國務卿里克、歐洲理事會主席米歇爾、歐洲安全與合作組織（OSCE）輪任主席國瑞典參與磋商。布林肯表示歡迎，希望此事可為日後合作奠下基礎。

亞美尼亞上月指摘阿塞拜疆軍隊越過其南部邊境「包圍」兩國共有的一個湖泊，令兩國關係再度緊張。帕什尼揚當時曾請普京出兵襄助，俄國回應會協助兩國劃界。其後，阿塞拜疆表示準備與亞美尼亞和談，後者宣布將與對方開會商議疆界。

（法新社/路透社）