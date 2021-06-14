盟友讚拜登為會談添新動能 如「清新空氣」

【明報專訊】七國集團（G7）峰會由拜登代表美國與會，氣氛跟特朗普在位時明顯截然不同，不僅沒有了德國總理默克爾站着桌前跟特朗普對峙的經典場面，還能展開坦率磋商。默克爾周日謂拜登給G7會談帶來了「新動能」（new momemtum），法國總統馬克龍與英國首相約翰遜雖然均沒有點明拿拜登與特朗普做比較，但均稱許拜登的合作立場，前者稱美國「回歸作為自由世界的合作領袖」，後者讚拜登是「清新空氣」。
馬克龍認同「美國回來了」
上周六法國總統馬克龍表示拜登治下的美國，復歸為自由世界的合作領袖，反映美國的不少主要盟友對特朗普任內的吵鬧混亂結束，感到寬慰。在美法領袖雙邊會談時，拜登把「美國是否回來了」的記者提問拋給馬克龍回答。馬克龍說：「是的，絕對是。有個既為這團體一員，又非常樂意合作的美國總統，真是太好了。你展示了領導能力是合作關係。」拜登同意，說：「美國，一如我之前所講，我們回來了。」
德國總理默克爾周日對記者說：「世界不大可能因為拜登當選了總統就不再有任何問題，可是我們能夠趁着新動能，努力謀求解決辦法。我又認為，這次G7我們變得更為實在，是非常好的。」了解峰會討論實况的消息人士告訴路透社，拜登包容各方就全球議題展開坦誠協作討論。該消息人士說：「過去（特朗普時代）是一片混亂。此前，我們都是急躁不安的，全時間只想着維持G7原貌，然而如今毋須再擔心那樣了。大家能有坦誠討論，不必一開口就說：『不。俄羅斯不會回到G7。』」
英國首相約翰遜上周四則讚拜登是「一股清新空氣」。官員們稱，繼特朗普不時讓歐洲盟友震驚困惑之後，大家終於鬆了一口氣。