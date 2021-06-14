盟友讚拜登為會談添新動能 如「清新空氣」

馬克龍認同「美國回來了」

上周六法國總統馬克龍表示拜登治下的美國，復歸為自由世界的合作領袖，反映美國的不少主要盟友對特朗普任內的吵鬧混亂結束，感到寬慰。在美法領袖雙邊會談時，拜登把「美國是否回來了」的記者提問拋給馬克龍回答。馬克龍說：「是的，絕對是。有個既為這團體一員，又非常樂意合作的美國總統，真是太好了。你展示了領導能力是合作關係。」拜登同意，說：「美國，一如我之前所講，我們回來了。」

德國總理默克爾周日對記者說：「世界不大可能因為拜登當選了總統就不再有任何問題，可是我們能夠趁着新動能，努力謀求解決辦法。我又認為，這次G7我們變得更為實在，是非常好的。」了解峰會討論實况的消息人士告訴路透社，拜登包容各方就全球議題展開坦誠協作討論。該消息人士說：「過去（特朗普時代）是一片混亂。此前，我們都是急躁不安的，全時間只想着維持G7原貌，然而如今毋須再擔心那樣了。大家能有坦誠討論，不必一開口就說：『不。俄羅斯不會回到G7。』」

英國首相約翰遜上周四則讚拜登是「一股清新空氣」。官員們稱，繼特朗普不時讓歐洲盟友震驚困惑之後，大家終於鬆了一口氣。

（路透社/法新社）