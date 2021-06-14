G7公報多涉華議題 提港疆台海 中方：國際關係準則基於聯國 非少數國家制定

G7由美國、英國、法國、德國、日本、意大利和加拿大組成（歐盟自1980年代起也會參與相關會議），7個成員國每年輪流主辦峰會，但去年因新冠疫情取消。今屆峰會的焦點落在疫情和中國挑戰，這從會後聯合公報可體現出來。聯合公報第一部分即談及衛生主題，介紹與疫情有關的領袖共識，包括疫苗分享的計劃。

促世衛新冠溯源調查「及時透明」

峰會公報最先提到中國的部分是疫情透明度和問責的部分，呼籲「及時、透明、專家領導和以科學為基礎」的世衛新冠病毒溯源調查，「包括如專家報告所建議的在中國（進行）」。

之後直接涉及中國的部分可見於第49點，強調最大的幾個國家和經濟體尤其有責任維護「以規則為基礎的國際秩序」和國際法；同一段點名提到「有關中國、以及全球經濟的競爭」，G7會繼續以「集體方式」商討回應「損害全球經濟公平和透明運作的具挑戰性非市場政策和行為」。

公報唯一提及香港的部分同樣在第49點，公報指G7會推廣自身價值觀，「包括呼籲中國尊重人權和基本自由，尤其是關於新疆，以及在香港受《中英聯合聲明》和《基本法》保障的那些權利、自由和高度自治」。

一如此前美國有份參與的峰會聲明，這次G7公報也有提及台海，字眼為「強調台灣海峽和平穩定之重要，鼓勵和平解決兩岸問題」，跟美日峰會聲明的相關用詞完全相同。公報同段又提到「嚴重關切東海和南海的狀况，強烈反對任何單方面改變現狀和增加緊張的企圖」。

基建融資強迫勞動 白宮挑明對華關係

有關基建融資和強迫勞動的部分，公報未點名提及中國。但白宮一連兩日在網站發表的資料簡介，則挑明這些倡議跟中國的關係，例如在基建融資倡議「重建世界更好未來」（B3W）的資料簡介，雖未點名提及中方的「一帶一路」倡議（華府高官在吹風會有提到B3W跟一帶一路的競爭關係），但第一句談及背景時已提到拜登跟G7其他領袖「討論對華戰略競爭」。

強迫勞動方面，峰會公報和白宮資料簡介都提到關注「全球供應鏈中使用的所有形式強迫勞動」，以及提到「包括在弱勢群組和少數族群，以至在農業、太陽能和紡織業的供應鏈所進行的『國家支持的強迫勞動』」，但白宮版本額外加上一句「主要的受關注供應鏈在新疆」。

中國駐倫敦大使館發言人前日回應傳媒就G7峰會的提問，強調中方「歷來認為國家不分大小、強弱、貧富一律平等，世界上的事情應由各國商量着辦，而不應由少數幾個國家操縱，那樣的時代已一去不復返」。發言人又反駁美國牽頭提出的「以規則為基礎的國際秩序」，強調世界只有一套規則，「那就是以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，而不是少數國家制定的所謂規則」。

（綜合報道）