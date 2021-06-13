拍警員跪頸殺黑人片 少女獲普立茲特別嘉獎

普立茲獎評選委員會昨宣布把「特別嘉獎」，授予從沒採訪經驗的弗雷澤（Darnella Frazier），讚她「勇敢地記錄下弗洛伊德命案」，其「變革性短片震撼觀眾，並引發世界各地反警察暴力的示威，突顯了民間記者追求真相與公義的角色」。弗雷澤去年5月25日上街買零食時，目擊白人警員肖萬（Derek Chauvin）不顧46歲黑人男子弗洛伊德反覆呼叫無法呼吸，堅持跪壓後者頸項直至對方失去知覺。她掏出手機無間地拍下了長逾8分鐘的經過，當晚將影片上載facebook，使之成為弗洛伊德命案的控方關鍵證據，促使肖萬今年4月被裁定謀殺和過失殺人罪成。其短片吸引累計全球數百萬人觀看，觸發各界對警暴的關注和掀起「黑人的命也是命」大示威，並推動某些美國州份的警隊改革，成為公民記者的經典。

普立茲是旨在表彰傳媒的美國新聞界最負盛名獎項，但表彰個別卓越人士的「特別嘉獎」並非每年頒發。「特別嘉獎」其他前得主有科幻小說作家布拉德伯里（Ray Bradbury）、音樂唱作人卜戴倫和二戰時的地圖繪製員等。與今屆普立茲獎項評選無關的西北大學梅迪爾新聞學院教授迪斯（Michael Deas），讚許弗雷澤的短片「盡到了一種公共服務」，她「配得上」與黑人記者先鋒韋爾斯（Ida B. Wells）等「特別嘉獎」前輩並列。

少女曾作供：因沒出手相助失眠

弗雷澤已憑其短片於去年12月獲頒文學及人權組織「美國筆會」貝嫩森勇氣獎。不過，她今年3月在肖萬案中作供時曾說，「多個徹夜難眠的晚上，我為着沒有為他做更多，沒有出手相助，沒有救回他一命，向弗洛伊德一再道歉」。在上月弗洛伊德逝世一周年時，她在facebook發文寫道：「很多人叫我英雄，即使我沒有如此自視。我只是在恰好的時間出現於恰好的地方。在這笑顏背後，在這獎項背後，宣傳活動背後，我是個希望從每日縈迴腦際事件中療癒的女孩。」

得獎作品多涉疫情大選種族問題

今屆普立茲得獎者離不開三大新聞議題，除了反種族歧視和警暴，還包括新型冠狀病毒疫情大流行和美國總統大選。《紐約時報》憑涵蓋疫下種族與經濟不平等、美國政府失政等，「無畏、具先見之明和全面」的疫情報道，榮獲最重要的「公共服務」獎。《大西洋》雜誌與網媒BuzzFeed亦首次獲獎。

（衛報/路透社/CNN/法新社）