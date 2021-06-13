拍警員跪頸殺黑人片 少女獲普立茲特別嘉獎

【明報專訊】美國新聞界最高榮譽普立茲獎周五（11日）公布得獎名單，其中去年5月以手機拍下明尼蘇達州黑人弗洛伊德遭白人警員跪壓頸項致死過程、觸發全球反種族歧視和反警暴浪潮的18歲黑人少女弗雷澤，獲普立茲「特別嘉獎」，對公民記者在新聞界的影響給予肯定。在15個獎項中，新冠疫情和美國種族問題相關題材佔超過一半。
普立茲獎評選委員會昨宣布把「特別嘉獎」，授予從沒採訪經驗的弗雷澤（Darnella Frazier），讚她「勇敢地記錄下弗洛伊德命案」，其「變革性短片震撼觀眾，並引發世界各地反警察暴力的示威，突顯了民間記者追求真相與公義的角色」。弗雷澤去年5月25日上街買零食時，目擊白人警員肖萬（Derek Chauvin）不顧46歲黑人男子弗洛伊德反覆呼叫無法呼吸，堅持跪壓後者頸項直至對方失去知覺。她掏出手機無間地拍下了長逾8分鐘的經過，當晚將影片上載facebook，使之成為弗洛伊德命案的控方關鍵證據，促使肖萬今年4月被裁定謀殺和過失殺人罪成。其短片吸引累計全球數百萬人觀看，觸發各界對警暴的關注和掀起「黑人的命也是命」大示威，並推動某些美國州份的警隊改革，成為公民記者的經典。
普立茲是旨在表彰傳媒的美國新聞界最負盛名獎項，但表彰個別卓越人士的「特別嘉獎」並非每年頒發。「特別嘉獎」其他前得主有科幻小說作家布拉德伯里（Ray Bradbury）、音樂唱作人卜戴倫和二戰時的地圖繪製員等。與今屆普立茲獎項評選無關的西北大學梅迪爾新聞學院教授迪斯（Michael Deas），讚許弗雷澤的短片「盡到了一種公共服務」，她「配得上」與黑人記者先鋒韋爾斯（Ida B. Wells）等「特別嘉獎」前輩並列。
少女曾作供：因沒出手相助失眠
弗雷澤已憑其短片於去年12月獲頒文學及人權組織「美國筆會」貝嫩森勇氣獎。不過，她今年3月在肖萬案中作供時曾說，「多個徹夜難眠的晚上，我為着沒有為他做更多，沒有出手相助，沒有救回他一命，向弗洛伊德一再道歉」。在上月弗洛伊德逝世一周年時，她在facebook發文寫道：「很多人叫我英雄，即使我沒有如此自視。我只是在恰好的時間出現於恰好的地方。在這笑顏背後，在這獎項背後，宣傳活動背後，我是個希望從每日縈迴腦際事件中療癒的女孩。」
得獎作品多涉疫情大選種族問題
今屆普立茲得獎者離不開三大新聞議題，除了反種族歧視和警暴，還包括新型冠狀病毒疫情大流行和美國總統大選。《紐約時報》憑涵蓋疫下種族與經濟不平等、美國政府失政等，「無畏、具先見之明和全面」的疫情報道，榮獲最重要的「公共服務」獎。《大西洋》雜誌與網媒BuzzFeed亦首次獲獎。
（衛報/路透社/CNN/法新社）
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