美眾議員提5反壟斷草案 限科技巨擘勢力

議員稱對經濟擁過大權力

眾議院反壟斷小組委員會主席、民主黨眾議員西奇里尼（David Cicilline）前日公布這5項草案時說：「現時不受監管的科技巨擘，對我們的經濟擁有過大的權力。它們在挑選贏家和輸家、摧毁小企業、提高消費者價格和讓人們失業上處於獨特地位。」他指出，有關提案是確保這些強大的科企遵守與其他企業相同的規則。

5項壟斷草案包括：

一、阻止企業利用其平台促銷自家產品。去年有報告發現，亞馬遜定期使用第三方賣家數據，以協助改進和銷售自家產品

二、防止科技巨擘併購潛在競爭者。國會議員曾不滿facebook購入WhatsApp及Instagram以鞏固其在社交平台的勢力

三、阻止科技巨擘利用其平台及產品來促銷它們擁有的其他產品，例如Google被指操控其搜尋引擎以突顯自家服務產品如Google Shopping

四、迫使企業讓客戶更易獲取他們的數據，並將之帶到另一平台

五、提高企業提出併購審查費用

4提案針對市值6000億美元科企

5項草案中4項針對科技公司，有關企業市值在6000億美元或以上，每月活躍用戶超過5000萬人或每月商業戶超過10萬等。草案就算在眾議院通過，於參議院也可能會面對共和黨拉布阻撓。

（金融時報/路透社）