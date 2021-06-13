變種病毒致確診升 英解封恐押後

英國上周五錄得單日8125宗新病例，為2月下旬以來最高，也較對上一個星期五高三成，當中英格蘭的新冠病例正以冬季疫情以來最迅速步伐上升，昨日新增個案稍回落至7738宗。官方估計每日感染人數增幅在3%至6%間。目前的R值處於1.2和1.4之間，顯示疫情正在惡化。

傳播力高於英國首見變種病毒Alpha達六成的變種株Delta，現時其佔新增病例超過九成，由6月2日的29892宗，大增至前日的42323宗。英國新聞聯合社（PA）報道，因應Delta感染個案激增並已蔓延全國，原定6月21日解除控疫封鎖的計劃可能押後。英國《太陽報》報道，這麼一押後起碼延至7月5日，每兩星期檢討一次。兩周後倘若住院人數低，便會撤銷限制，否則將再押後到7月19日。

稱Innova檢測套裝失準 FDA促英棄用

另一方面，英國採用美國Innova公司提供的家用病毒檢測套裝，被質疑嚴重失準，美國食品及藥物管理局（FDA）建議英國棄掉。FDA上周四（10日）發表報告，指摘Innova「錯誤或誤導」臨牀表現評估，並無準確反映診斷儀器在臨牀研究中的表現。研究顯示，這種容許民眾在家自我檢測的套裝，僅在病毒水平高時才會顯示陽性，但一般受感染初期病毒含量低，Innova難以測出。

英國藥物及保健產品管理局（MHRA）去年12月批准緊急授權使用Innova檢測，現將於下周二（22日）檢討。Innova堅持其抗原檢測品質沒問題。

（衛報/路透社）

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