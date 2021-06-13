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2021年6月13日星期日
國際要聞
G7全球基建倡議 抗衡一帶一路 旨在投資中低收入國 強調西方價值標準
卡比斯灣宣言防大爆發 加快疫苗研發追蹤新病
稱拜登職業政客 普京盼非如特朗普般衝動
英女王禮劍切蛋糕
變種病毒致確診升 英解封恐押後
FDA指數百萬劑強生疫苗受污染須報廢
美眾議員提5反壟斷草案 限科技巨擘勢力
美司法部查前朝取議員通訊紀錄
黑客盜麥當勞美台韓顧客職員資料
拍警員跪頸殺黑人片 少女獲普立茲特別嘉獎
美漁夫遭「鯨吞」 被吐出生還
西班牙數千人示威 抗議針對婦孺暴力
英女王禮劍切蛋糕
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【明報專訊】G7峰會上周五起在英國康沃爾舉行，英女王伊利沙伯二世（右）在「伊甸園計劃」溫室歡迎各國領袖。她同日出席溫室另一場活動時，借來一把禮劍切蛋糕，引起全場哄笑。
（法新社）
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G7全球基建倡議 抗衡一帶一路 旨在投資中低收入國 強調西方價值標準
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