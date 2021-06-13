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英女王禮劍切蛋糕

【明報專訊】G7峰會上周五起在英國康沃爾舉行，英女王伊利沙伯二世（右）在「伊甸園計劃」溫室歡迎各國領袖。她同日出席溫室另一場活動時，借來一把禮劍切蛋糕，引起全場哄笑。

（法新社）

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