稱拜登職業政客 普京盼非如特朗普般衝動

被問到如何比較拜登和特朗普時，普京稱特朗普並非來自建制，讚揚他「非凡、有才華」，是作風鮮明的人，而拜登則是職業政客，幾乎整個成年期都投放在政治，在參議院資歷深厚，「當然這有好處和壞處，但我最大的希望是現任美國總統不會作出基於衝動的舉動」。

否認對俄國黑客攻擊知情

今次峰會正值美俄因網絡攻擊、俄烏緊張局勢、俄國反對派領袖納瓦爾尼被囚等議題關係緊張。對於莫斯科被指與部分異見人士的死有關，包括前俄國聯邦安全局特工利特維年科（Alexander Litvinenko）在2006年遭毒殺，普京駁稱這些事的負責人都已入獄。拜登曾在3月的訪問中斥普京是「殺人兇手」，普京說那是荷李活常用來形容「男子氣概行為」的用詞，又認為這種話語是美國政治文化一部分。對於美國指控近期多宗針對主要企業或基建的勒索軟件攻擊都與俄國黑客組織有關，普京否認對這些攻擊知情，促拜登就網絡安全與他達成協議。

克里姆林宮發言人上周五向美國有線新聞網絡（CNN）透露，普京不打算與拜登談論納瓦爾尼的問題。白宮發言人則回應稱，納瓦爾尼或不在普京的議程上，這不令人意外，但拜登將決意提出侵害人權和監禁異見人士等問題。法新社的報道稱，拜登到時還打算提及俄羅斯干預美國選舉的問題。

（Politico/衛報/CNN）