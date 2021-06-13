卡比斯灣宣言防大爆發 加快疫苗研發追蹤新病

「卡比斯灣宣言」（Carbis Bay Declaration）列出多項具體措防止疫情災難重演，包括在未來出現新疾病時將「疫苗、治療及診斷方法」的研發和批准使用時間縮短至100天內；加強全球監測網絡及基因排序能力，以確認及追蹤新病威脅；支持改革和強化世界衛生組織（WHO）；在英國薩里郡珀布賴特研究所（Pirbright Institute）設立「動物疫苗製造及創新中心」，應對經動物傳播的疾病。目前估計75%人類感染的疾病皆源於動物。G7峰會東道主、英國首相約翰遜亦促請其他G7領袖支持其上月建立的「全球疫情雷達」（Global Pandemic Radar），旨在識別新的變種新冠病毒。

約翰遜在前日的峰會開幕致詞說：「要真正戰勝新冠病毒，我們需要防止類似的大流行再發生。這意味要汲取過去18個月的教訓，並在下次危機發生時採取不同的做法。」約翰遜發言人表示，首相所指的教訓包括保護主義做法，包括疫情初期富國為個人防護裝備的供應起爭執。

拜登籲續刺激經濟 獲默克爾支持

此外，美國總拜登呼籲疫後繼續維持刺激經濟措施，獲G7其他領袖支持，包括傳統上反對透過大量借貸刺激增長的德國總理默克爾。他們強調要加強培訓及支援年輕勞動者，降低失業率。意大利總理德拉吉又指出，富裕的主要西方經濟體需要長遠的財政政策，在穩定投資者信心的同時，避免市場利率上升影響復蘇。約翰遜表示，不要重蹈2008年金融海嘯時經濟衰退的錯誤，稱當時的經濟復蘇不是社會所有人都得益。

（衛報/金融時報/路透社）