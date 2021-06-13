卡比斯灣宣言防大爆發 加快疫苗研發追蹤新病

【明報專訊】G7領袖昨公布「卡比斯灣宣言」，承諾採取一系列措施以確保類似新冠疫情大流行所造成的人命和經濟災難不再重演，當中包括將疫苗研發及批准使用所需時間縮短至100天內。
「卡比斯灣宣言」（Carbis Bay Declaration）列出多項具體措防止疫情災難重演，包括在未來出現新疾病時將「疫苗、治療及診斷方法」的研發和批准使用時間縮短至100天內；加強全球監測網絡及基因排序能力，以確認及追蹤新病威脅；支持改革和強化世界衛生組織（WHO）；在英國薩里郡珀布賴特研究所（Pirbright Institute）設立「動物疫苗製造及創新中心」，應對經動物傳播的疾病。目前估計75%人類感染的疾病皆源於動物。G7峰會東道主、英國首相約翰遜亦促請其他G7領袖支持其上月建立的「全球疫情雷達」（Global Pandemic Radar），旨在識別新的變種新冠病毒。
約翰遜在前日的峰會開幕致詞說：「要真正戰勝新冠病毒，我們需要防止類似的大流行再發生。這意味要汲取過去18個月的教訓，並在下次危機發生時採取不同的做法。」約翰遜發言人表示，首相所指的教訓包括保護主義做法，包括疫情初期富國為個人防護裝備的供應起爭執。
拜登籲續刺激經濟 獲默克爾支持
此外，美國總拜登呼籲疫後繼續維持刺激經濟措施，獲G7其他領袖支持，包括傳統上反對透過大量借貸刺激增長的德國總理默克爾。他們強調要加強培訓及支援年輕勞動者，降低失業率。意大利總理德拉吉又指出，富裕的主要西方經濟體需要長遠的財政政策，在穩定投資者信心的同時，避免市場利率上升影響復蘇。約翰遜表示，不要重蹈2008年金融海嘯時經濟衰退的錯誤，稱當時的經濟復蘇不是社會所有人都得益。
（衛報/金融時報/路透社）
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