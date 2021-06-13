G7全球基建倡議 抗衡一帶一路 旨在投資中低收入國 強調西方價值標準

白宮昨日在網站發表事實清單，首先確認拜登與其他與會G7領袖商討對華戰略競爭，承諾採取具體行動，以協助應對中低收入國家的龐大基建需要——尤其是受新冠疫情影響而加劇，故會上拍板推出這項名為「重建世界更好未來」（Build Back Better World，簡稱B3W）的倡議。倡議資金來源方面，白宮指除了美國現時對海外基建的數十億美元融資，華府也會跟國會合作增加開發項目融資，合作對象包括其他G7伙伴、私人機構以至其他國內持份者，估計可籌集金額達數千億美元。

倡議含4大焦點 6大指導原則

白宮提到倡議的4大焦點範圍是氣候、衛生與衛生安全、數碼科技和性別平等，又指與會領袖皆支持B3W指導原則如下：一、價值觀推動 - 強調財政、環境和社會影響上的透明度和可持續性；二、良好管治和強大標準 - 承諾基建項目會為受惠社區民眾提供長期益處；三、氣候友好 - 投資須配合達成《巴黎協定》設定的目標；四、強大戰略伙伴關係 - 基建項目須經社區諮詢和本地需要評估；五、動員私人資本 - 支持和促進更多私人資本協助解決基建需要；六、提高多邊公共金融的影響力 - 採納多邊開發銀行及其他國際金融機構定下的嚴格投資標準。

拜登3月底與峰會東道主、英國首相約翰遜通電話時，就曾提出民主國家應有自己的基建項目，與中國「一帶一路」抗衡。中國2013年提出「一帶一路」倡議，此後跟全球過百國家簽署基建合作協議，被指藉此增進全球政經影響力。華府高官強調，G7倡議不止是抗衡中國或接受中方挑戰，也是要「一帶一路」以外、較能反映西方價值、標準和行事方式的「正面替代方案」。

美欲公報提新疆強迫勞動或受阻

G7峰會將在今日結束後發表公報，除了公布B3W細節外，有關官員透露，拜登推動在公報明確提及新疆強迫勞動的問題，以展示G7「相信這些行為是對人類尊嚴的侮辱，亦是反映中國不公平經濟競爭的惡劣例子」。中方多次反駁有關指控是謊言，稱當局是打擊恐怖主義和改善新疆民生。並非所有G7成員國都支持按華府要求般與中國對抗，料美國推動點名批評中國或遇阻力。官員承認，公報最終會否點名中國仍是未知之數。5月G7外長會議公報曾明確提及中國，促中國按照國際及國家法律規定的義務，尊重人權和基本自由。

另外，峰會公報會否提及「以規則為基礎的國際秩序」說法也是焦點。中國駐英大使館發言人昨日表示，世上只有一個體系和一種秩序，「那就是以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序」。

（華爾街日報/CNBC/路透社）