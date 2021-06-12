英美簽新版《大西洋憲章》 聚焦新興科技網絡安全

1941年，時任美國總統小羅斯福和英國首相邱吉爾簽署《大西洋憲章》，訂立兩國在戰後的世界目標。約翰遜形容憲章是「同盟和北約的開始」，拜登則稱這是英美共同應對時代挑戰的承諾，現在兩國透過新《大西洋憲章》重申這項承諾，直面本世紀的主要挑戰。

被指針對中俄

拜登：應對時代挑戰

新憲章提到，英美承諾與共享民主價值的伙伴合作，並在新舊挑戰下捍衛這些價值。有別於最初的憲章提到「摧毁納粹暴政」和讓船舶不受阻礙地穿越海洋等，新版本聚焦在氣候變化、新興科技、網絡安全及可持續的全球發展等8方面，並促西方盟友「反對利用不實資訊或其他惡意影響進行干預，包括針對選舉」，《紐約時報》稱這被視為針對中俄。

兩人會面約80分鐘，拜登讚揚會談有成效，並再次肯定兩國的「特殊關係」，這字眼過去數十年一直被用作形容英美關係。約翰遜在會後向英國廣播公司（BBC）稱，英美對人權、基於規則的國際秩序和跨大西洋聯盟有着共同信念，視英美同盟為「堅不可摧的關係」或「深刻且有意義的關係」。

北愛問題 約翰遜淡化與美分歧

在會談前，美國白宮國安顧問蘇利文曾表示，拜登深切關注英歐貿易紛爭或危及北愛和平。英國脫歐後，英歐就對從英國其他地方進入北愛的貨物進行海關檢查這個安排分歧持續。據報美國駐英大使代辦本月初向倫敦發出外交照會，指英國就北愛港口檢查的言論激化緊張局勢，促英國即使作出妥協亦要達成「經談判的解決方案」。約翰遜淡化與華府就北愛問題的分歧，在會談後稱雙方在尋找解決方案、確保遵守《貝爾法斯特協議》方面完全一致，又稱拜登沒明確就北愛議題提出關切。

（紐約時報/BBC/金融時報/路透社）