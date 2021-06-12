G7召開 歐盟先定性中國「對手兼伙伴」 楊潔篪斥美搞小圈子「偽多邊主義」

歐領袖協調 法：將與美商議

中國及其崛起帶來的意識形態挑戰，成為G7領袖在英國聚首時其一熱議話題。法國總統府周五稱，歐盟領袖在大會前的一個協調會議上，同意將中國定性為「體制對手」、「國際事務伙伴和競爭者」。拜登出發前也透露，將就北京對新疆、香港、南海所為，力圖說服盟友共同對中國採取較強硬立場。

中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪周五與美國國務卿布林肯通電話，暗斥華府搞「小圈子」外交。他說真正的多邊主義是「以聯合國憲章宗旨和原則、國際法為基礎，平等相待、合作共贏」，而不是基於「小圈子」利益、「集團政治」的偽多邊主義，更不能以多邊之名行單邊之實，又促美國先處理自己國家的違反人權問題。

指北約首要制俄非制華

馬克龍：印太防務不靠攏中美

不過，法國總統馬克龍周四談及北約組織（NATO）定位時表示，北約應先制訂策略對應俄羅斯而非中國。他表示，當俄羅斯發動入侵、網絡攻擊或恫嚇時，北約要認清誰是敵人，該先有一個令俄「難以對付」的戰略，而中國不應是北約的優先目標。他又表示法國不會就印太戰略與任何人結盟：「我提出法國在此議題的路線，亦希望這是歐盟的路線，是不成為中國的附庸，也不與美國結盟。」北約峰會將緊接G7，下周一（14日）在比利時布魯塞爾舉行。

另外，拜登周三抵達英國、展開歐洲之行時向駐英美軍稱，有軍方高層約12年前向他表示，全球暖化是美國面對的最大威脅。美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）周四出席參議院軍事委員會舉行的聽證會時，有議員問及有關說法。他回應稱，氣候變化對軍事行動有重大影響，須予考慮，並指他與拜登對於氣候變化是嚴重威脅的意見上無分歧。他表示，拜登以更廣泛角度看待潛在威脅，而他是從軍事角度考慮而將中俄置入其中。

周四的聽證會討論國防部2022年總值7150億美元（約5.5萬億港元）的預算，會上有共和黨參議員質疑預算金額不足夠時，國防部長奧斯汀表示金額足夠應對「日益自信的中國」的挑戰：「這要求是基於我們意識到競爭對手，特別是中國，繼續加強他們的實力而提出。」他續稱，美國須維持對世界各地衝突的可靠威懾力量。

（路透社/中央社/Military.com/CNN）