聯國：埃塞北部35萬人陷「災難級」饑荒

當地3萬兒童恐餓死

「綜合糧食安全等級分類警報」是一個由聯合國機構和合作伙伴組成的聯盟，它將糧食不安全情况劃分5級。周四發表的報告顯示，迄5月當地61%人口、即約550萬人正面對高度嚴重的糧食不安全。其中310萬人處於第3級「危機」、210萬人處於第4級「緊急」，35萬人處於第5級「災難」，包括提格雷地區，他們在挨飢抵餓。聯合國兒童基金會昨日警告，當地3萬名兒童可能會餓死。

大饑荒定義是，至少兩成人口極之嚴重缺乏糧食，三分之一兒童營養不良，日均每1萬人之中有兩餓死或死於營養不良與疾病。聯合國緊急救濟協調員洛科克周四說，提格雷地區陷饑荒的人數高於2011年索馬里饑荒以來任何時候世界其他地區。

埃塞：1984大饑荒不會重現

埃塞俄比亞政府軍去年11月起在鄰國厄立特里亞出兵支援下攻打提格雷執政黨，造成數千人死亡，逾兩百萬人失去家園。埃國外交部表示，中央政府正向提格雷地區提供糧食救濟並支援當地農民，當地不會在出現像1984至85年間的大饑荒。

（路透社/聯合國IPC）