接種不良反應普遍低於大眾水平

測試有限制 個案追蹤重要

以香港為例，根據醫管局的數字，在5月10日至6月6日期間，已接種疫苗者的死亡率為每10萬人有2.9宗，未接種群組為55.6宗；接種者急性中風或急性心肌梗塞死亡的比例為每10萬人0.2宗，未接種群組為2.6宗；至於接種疫苗後流產比例為每10萬人4.7宗，未接種群組則為23.8宗。美國疾病控制及預防中心（CDC）追蹤去年底至今年2月接種過mRNA疫苗的孕婦，在827名完成孕期的參加者中，流產比例約為12%，與正常水平相若。

另一個受關注的嚴重不良反應，是牛津-阿斯利康和強生疫苗引起的血栓風險。歐洲藥品管理局（EMA）4月指，這兩款疫苗與血栓可能有關，EMA估計每10萬人約有1宗，美國則估計每100萬名接種強生疫苗者有3.5宗。血栓本身不算很少見，CDC估計美國每天約有1600宗血栓個案，但當局4月調查的不良反應個案為腦靜脈竇栓塞，屬於相對罕見的血栓。

澳洲獨立科學家巴斯琴（Hilda Bastian）指出，臨牀測試主要探討疫苗有效率和頭痛等常見不良反應，但即使是最大規模的試驗亦難以偵測可能每萬人只有1宗的罕見副作用，當整體大眾開始接種疫苗，這些罕見反應開始浮現在安全報告上亦合理，目前挑戰在於找出哪些實際上與疫苗相關。

（自然/ABC7/時代）

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